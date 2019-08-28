لجنة تتلف كمية من المواد الفاسدة بالقصر الكبير

هسبريس من الرباط

تمكنت لجنة إقليمية مشتركة بمدينة القصر الكبير من حجز وإتلاف كمية من المواد غير الصالحة للاستهلاك، في إطار جولة قامت بها لمراقبة مدى تموين المدينة بمختلف المواد الغذائية ومراقبة جودة المواد المعروضة للبيع بمحلات بيع المواد الغذائية ومحلات تقديم الخدمات.

وتمثلت المواد المحجوزة والمتلفة في "6 علب زجاجية من مادة البن من فئة 100غ"، و"4 علب بلاستيكية من مادة البن من فئة 200غ"، و"3 علب زجاجية من مادة المُتارد من فئة 100غ"، و"4 علب من مادة الفلان من فئة 65غ للواحدة"، و"4 علب من صلصة الطماطم من فئة 390 غ"، و"علبة واحدة من مادة نيسكويك من فئة 180غ"، و"علبتين من مادة المادلين من فئة 150غ"، و"علبة من مادة البيسكوي من فئة 200غ"، و"13 علبة من مادة الفلان من فئة 2.5غ"،و"علبة واحدة من التين المجفف من فئة 500ع"، و"علبة من مادة البيسكوي من فئة 425غ"، و"علبتين زجاجيتين من مادة كريم شكولا من فئة 700غ".

وفي إطار مراقبة مدى استجابة التجار لاستعمال الأكياس الورقية بدل الأكياس البلاستيكية تطبيقا للقانون رقم 77.15 المتعلق بمراقبة الأكياس البلاستيكية، تم تسجيل مخالفة واحدة في هذا الشأن.

وقامت اللجنة ذاتها، خلال جولتها، بزيارة محل لبيع الدجاج يقع بحي الجزارين القديم، حيث تم إنذار صاحبه شفويا من طرف ممثل المصلحة البيطرة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بسبب عدم توفر المحل على الشروط الصحية والوقائية المعمول بها في هذا المجال، كما تم تحرير محضر مخالفة الجودة في حق شركة موجودة بتطوان، من طرف ممثل مصلحة مراقبة المنتجات النباتية أو ذات أصل نباتي التابع للمكتب الوطني للسلامة الصحية.

يُشار إلى أن اللجنة الإقليمية المشتركة تكونت من ممثلين عن "قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة، و"القسم الاقتصادي والاجتماعي بالدائرة الحضرية المرينة"، و"المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مصلحة مراقبة المنتجات الحيوانية وذات أصل حيواني"، و"المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مصلحة مراقبة المنتجات النباتية وذات أصل نباتي"، و"المكتب الصحي الجماعي".