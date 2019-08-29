مشفى خريبكة يرفض اتهام التسبب في وفاة جنين

هسبريس من خريبكة

تفاعلا مع احتجاج امرأة حامل حول ما أسمته الإهمال المؤدي إلى وفاة جنينها قبل الوضع، والتقصير في التعامل مع حالتها بقسم الولادة بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، أصدرت إدارة المركز الاستشفائي بيانا توضيحيا حول الواقعة.

وجاء في البيان الذي توصلت به هسبريس أن "إدارة المستشفى كانت حاضرة في المكان في شخص مديرها بالنيابة فور إشعارها بالحادث، وواكبت عن قرب جزءا مهما من تفاصيل ما وقع، وقامت بالتحريات اللازمة من أجل التحقق من كل الادعاءات، إيمانا منها بضرورة الحرص على حسن استقبال المرضى الوافدين على هذا المرفق العمومي، والتكفل بعلاجهم والحفاظ على كرامتهم".

وأضاف المصدر ذاته أن "هذه الإدارة، وبعد استكمال البحث واستفسار الشهود والإنصات إلى شكاية العائلة والاستماع إلى المعنية بالأمر، وهي سيدة في عقدها الرابع وفي حملها الثالث، وبحضور الضابطة القضائية التي كانت حاضرة في المكان، تبين أن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي مجانب للصواب ومغرض، ويهدف إلى زرع البلبلة وتبخيس المجهودات المبذولة وفقدان الثقة في المرفق العمومي".

إن السيدة (ن. ك)، يضيف البيان، "استقبلت حوالي ساعة الرابعة من زوال يوم الخميس الماضي بوحدة الولادة بمستشفى الحسن الثاني من طرف إحدى المولدات، حيث قامت بفحصها، ولم تكن في حالة مخاض؛ وطلبت من المولدة عرضها على الطبيب الاختصاصي من أجل برمجة عملية قيصرية، وكانت تحمل معها تقرير الفحص بالصدى، ومفاده أنها ستكمل حملها في 14 شتنبر المقبل، مسلم من طرف طبيب عام يعمل بالقطاع الخاص".

وبعد انتهاء الطبيب الاختصاصي في أمراض النساء والتوليد من إجراء عمليتين قيصريتين متتاليتين بالمركب الجراحي للولادة، يزيد البيان، "استقبل السيدة من أجل الفحص حوالي الساعة السادسة والنصف، ليفاجأ عكس ما صرحت به، وخلافا لما أدلت به من وثائق، بأن الحمل قد تجاوز مداه، وبأن نبضات قلب الجنين سالبة، وبعد إخبارها بنتائج الفحص صدمت لما سمعته منه، وأخبرت بدورها أفراد عائلتها الذين لم يستسيغوا الأمر، وكانت لهم ردود فعل غير مقبولة، إذ انهالوا على الطبيب والطاقم المداوم بالسب والشتم والوعيد أمام أنظارنا وأنظار الضابطة القضائية، ووجهوا انتقاداتهم للخدمات الاستشفائية بصفة عامة، وقاموا بتخريب الممتلكات العمومية، وذلك باقتحام باب وحدة الولادة وتكسير زجاجه".

وأشار البيان إلى أن "تصوير الفيديو والتعليق عليه من طرف بعض أفراد العائلة، وتقديمه بتلك الصيغة، لا يعكس حقيقة ما وقع مع الأسف"، مضيفا: "هنا نؤكد للرأي العام أن السيدة التي تظهر في الفيديو أمام وحدة الولادة باللباس الأحمر ليست حاملا، ولم تأتي إلى وحدة الولادة إلا بصفتها كمرافقة لـ(ن.ك). وحسب شهود عيان فإن هذه السيدة حاولت اقتحام باب وحدة الولادة، وانهالت عليه بشكل هستيري بالركل، ما أدى إلى كسر الزجاج، وهو ما تسبب لها بجرح غائر على مستوى قدمها اليمنى".

وقالت إدارة المرفق الصحي، في بينها: "لقد واكبنا نقل المصابة على وجه السرعة إلى وحدة المستعجلات، من أجل إجراء الفحوصات اللازمة، كما تم استدعاء الطبيب الاختصاصي في جراحة العظام من أجل التكفل بصحتها، في وقت تظهر المرأة الثانية في الفيديو طريحة أرضية قاعة الانتظار، وهي السيدة (ك.ن) التي أصيبت بنوبة هسترية نظرا لعدم تقبلها نتيجة الفحص".

وبعد تهدئة الأوضاع، يشير البيان إلى أنه "تم إخضاع السيدة (ن.ك) لعملية قيصرية من أجل استخراج الجنين الذي ولد ميتا، وتبدو عليه حالة التعفن، كما هو موثق بصور ووفق ما تضمنه تقرير الطبيب المعالج والفرقة المداومة، وهو ما أكد نتيجة الفحص، إذ إن السيدة (ن.ك) لم تأت إلى المستشفى إلا بعد أن استوفى حملها مداه، وهو ما أكدته كذلك الطبيبة الاختصاصية في طب الأطفال بعد فحصها لجثة الجنين".

وختمت إدارة المستشفى بيانها بالإشارة إلى أن "كل ما تم تداوله بخصوص هذا الموضوع غير صحيح تماما، ويهدف إلى فقدان الثقة بين المواطنات والمواطنين ومؤسستهم الاستشفائية هذه، كما أنه يبخس مجهودات كل الأطر الطبية والتمريضية والإدارية التي تبذل قصارى جهدها ليل نهار من أجل السهر على صحتهم، وتطالبهم بضرورة توخي الحيطة والحذر من كل ما ينشر عن هذا المرفق العمومي، كما تعبر عن استعدادها لتوضيح كل شيء وبكل أمانة وقتما كان ذلك ضروريا".