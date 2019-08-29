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كُتّاب وآراء
مشاريع تنموية تعزّز البنيات التحتية لمدينة وزان
أشرف المهدي شلبي، عامل إقليم وزان، رفقة عبد الحليم علاوي، رئيس المجلس الجماعي لوزان، والعربي المحرشي، رئيس مجلس إقليم وزان، وعدد من البرلمانيين، أمس، على إعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية التي سيتم العمل على تنزيلها في إطار محاربة الإقصاء بالوسط الحضري، وتأهيل المدينة من خلال تعزيز بنياتها التحتية.
عبد الحليم علاوي، رئيس الجماعة الترابية لمدينة وزان، قال إن الأمر يتعلق بمشروع بناء مركز صحي بحي 9 يوليوز لفائدة سكان التجمع السكاني والمجموعات السكنية المجاورة، بتكلفة إجمالية تقدر بـ1700000 درهم.
وأكد علاوي أن هذه البنية الصحية الجديدة ستشيد على مساحة 151 مترا مربعا، بتمويل من المجلس الجماعي لوزان، وبمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وستشكل قيمة مضافة للخدمات الصحية بالإقليم، بغية تحسين جودة التكفل بالمرضى وتخفيف الضغط عن المراكز الصحية الأخرى، وستقدم خدماتها للحوامل والأطفال والشيوخ من ساكنة الحي.
وأضاف المحدث نفسه: "في إطار تحسين ظروف عيش الساكنة ومحاربة الإقصاء بالوسط الحضري وتوفير بنية تحتية ملائمة لخدمات النقل والصرف الصحي لفائدة ساكنة الحي الشعبي، سيتم كذلك إنجاز المسالك الطرقية الرابطة بين تجزئة الوحدة وقنطرة واد الرحى، بطول يبلغ 550 مترا، و6 أمتار عرضا، بقيمة إجمالية 2360000".
كما قام عامل الإقليم والوفد المرافق له بإعطاء انطلاقة تهيئة شارعي مولاي الحسن والجيش الملكي، بتكلفة إجمالية تصل إلى 20540808.00 دراهم، وأشغال بناء 5 مدارات وسط المدينة.
ويتضمن المشروع تقوية الطريق وأشغال التطهير السائل وبناء نافورة، بالإضافة إلى اعتماد إنارة عمومية حديثة ومساحات خضراء، بقيمة وصلت 5265847 درهما.
وفي هذا الصدد قال العربي المحرشي، رئيس المجلس الإقليمي لوزان، إن من شأن هذه المشاريع أن يكون لها وقع حسن لدى الوزانيين، وضمان بنى تحتية في مستوى انتظارات وتطلعات الساكنة، مشيرا إلى كون المجلس الإقليمي بصفته صاحب المشروع سيسهر على تتبع الأشغال ومراقبة جودة الخدمات حتى ترى النور في الآجال المحددة وبالمعايير المتفق عليها.
جدير بالذكر أن الوفد الرسمي قام كذلك بزيارة تفقدية لورش الطريق السياحي وفضاء "تاشتا" بهضبة جبل بوهلال، وذلك قصد الاطلاع على سير الأشغال وتقدمها.