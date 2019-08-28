24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:24
|06:55
|13:34
|17:07
|20:03
|21:21
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هكذا فتح السلطان باب "الهجرة" من البوادي صوب الدار البيضاء
- حوادث السير بالمدن .. 19 قتيلا و1691 جريحا
- كندا تعتمد خطة جديدة للتعليم الدولي وتهتم بجذب الطلبة المغاربة
- التعريب كخدعة للحفاظ على الامتيازات الطبقية
- الموظفون الأشباح
فنانون وسياسيون يودعون "لالة حبّي" في جنازة مهيبة بالبيضاء (5.00)
ماذا أعدت الحكومات الإفريقية أمام رياح الثورة الصناعية الرابعة؟ (5.00)
يهم "الأشخاص الضعفاء" .. السلفات الصغرى تصل 15 مليون سنتيم (5.00)
- وزير الصحة ينافح عن الأطباء ويتدخل لـ"منع" برنامج إذاعي لعمورة - (123)
- تصريحات الصمدي حول "إفشال سياسة التعريب" تثير غضب بنكيران - (87)
- "لائحة خاليلوزيتش": 21 محترفا و7 محليّين .. حمد الله أبرز المُبعدين - (70)
- طلبة كليات الطب والصيدلة يوافقون على الرجوع إلى مقاعد الدراسة - (66)
- يهم "الأشخاص الضعفاء" .. السلفات الصغرى تصل 15 مليون سنتيم - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فيضانات تعزل ساكنة "دواوير" في إقليم ميدلت
تسببت العاصفة الرعدية التي شهدتها إملشيل بإقليم ميدلت، في انقطاع الطريق في وجه ساكنة بعض الدواوير المتضررة، الأمر الذي أدى إلى عزلتها.
وفي هذا الإطار قال محمد حبابو، فاعل جمعوي بالمنطقة، إن "منطقة أوتربات عرفت عاصفة رعدية تسببت في فيضان وادي زيز، ما أفضى إلى انقطاع الطريق غير المصنفة في وجه سكان الدواوير، كـ"تاوريرت" و"أيت علي ويكو" بجماعة أوتربات".
وتابع حبابو، في تصريح خص به هسبريس، بأن "الفيضانات وضعت أكواما من التراب والأوحال في الحقول، ما يستدعي بذل جهد جهيد لإزالتها"، وزاد: "أما في ما يخص فاكهة التفاح، التي يشتهر بها الإقليم، فلم نسجل أضرارا فيها، لأن الرعد تمركز في أعالي الجبال لحسن الحظ".
وطالب الفاعل الجمعوي عينه، في التصريح نفسه، بـ"بناء سدود تلية، والعمل على تشجير الجبال قبل فوات الأوان".
واستطرد حبابو: "قرى إقليم ميدلت تعرف انقطاع الطرق مع كل عاصفة رعدية يرتفع معها منسوب مياه الوديان، ما يسبب تعطل مصالح الساكنة المتضررة من غياب قناطر للذهاب إلى وجهاتها لقضاء أغراضها".
تجدر الإشارة إلى أن الطريق الجهوية رقم 706، الرابطة بين إميلشيل والريش، انقطعت أمس الثلاثاء في وجه حركة السير، كما أكدت ذلك مصادر محلية من المكان؛ علاوة على أن المسافرين ربطوا الاتصال برئيس جماعة أوتربات، من أجل إرسال الآليات قصد إزالة الأوحال المتراكمة نتيجة التساقطات المطرية التي عرفتها المنطقة. ومن المرتقب، وفق المصادر نفسها، أن تتضرر الطريق نفسها اليوم بفعل العاصفة الرعدية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
بناء سدود تلية،
بناء سدود تلية،