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الرئيسية | جهات | زخات رعدية قوية ورياح عاصفية تعم أقاليم بالمملكة

زخات رعدية قوية ورياح عاصفية تعم أقاليم بالمملكة

زخات رعدية قوية ورياح عاصفية تعم أقاليم بالمملكة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 28 غشت 2019 - 20:40

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية محليا قوية من المستوى البرتقالي يوم الأربعاء من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة الحادية عشر مساء، ويوم الخميس من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الساعة الحادية عشر مساء بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن هذه الزخات الرعدية ستهم أقاليم الحوز وأزيلال وورزازات وتارودانت وشيشاوة ومراكش والرحامنة وبني ملال وقلعة السراغنة وميدلت.

وأوضحت المديرية أن هذه الزخات الرعدية يحتمل أن تكون مصحوبة أحيانا بالبرد ورياح عاصفية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - younes الأربعاء 28 غشت 2019 - 20:56
الله يعطيها لينا على قد النفع يا رب
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22
2 - فرنسا الأربعاء 28 غشت 2019 - 20:59
اللهم لك الحمد الله لك الحمد و ليس الحمد لعبادك .
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6
3 - اللهم ارحمنا الأربعاء 28 غشت 2019 - 21:23
اللهم اسقنا غيثا نافعا و ارفع عنا البلاء و الغلاء
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