24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:24
|06:55
|13:34
|17:07
|20:03
|21:21
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هكذا فتح السلطان باب "الهجرة" من البوادي صوب الدار البيضاء
- حوادث السير بالمدن .. 19 قتيلا و1691 جريحا
- كندا تعتمد خطة جديدة للتعليم الدولي وتهتم بجذب الطلبة المغاربة
- التعريب كخدعة للحفاظ على الامتيازات الطبقية
- الموظفون الأشباح
فنانون وسياسيون يودعون "لالة حبّي" في جنازة مهيبة بالبيضاء (5.00)
ماذا أعدت الحكومات الإفريقية أمام رياح الثورة الصناعية الرابعة؟ (5.00)
يهم "الأشخاص الضعفاء" .. السلفات الصغرى تصل 15 مليون سنتيم (5.00)
- وزير الصحة ينافح عن الأطباء ويتدخل لـ"منع" برنامج إذاعي لعمورة - (121)
- تصريحات الصمدي حول "إفشال سياسة التعريب" تثير غضب بنكيران - (87)
- "لائحة خاليلوزيتش": 21 محترفا و7 محليّين .. حمد الله أبرز المُبعدين - (70)
- طلبة كليات الطب والصيدلة يوافقون على الرجوع إلى مقاعد الدراسة - (66)
- يهم "الأشخاص الضعفاء" .. السلفات الصغرى تصل 15 مليون سنتيم - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
زخات رعدية قوية ورياح عاصفية تعم أقاليم بالمملكة
أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية محليا قوية من المستوى البرتقالي يوم الأربعاء من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة الحادية عشر مساء، ويوم الخميس من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الساعة الحادية عشر مساء بعدد من أقاليم المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن هذه الزخات الرعدية ستهم أقاليم الحوز وأزيلال وورزازات وتارودانت وشيشاوة ومراكش والرحامنة وبني ملال وقلعة السراغنة وميدلت.
وأوضحت المديرية أن هذه الزخات الرعدية يحتمل أن تكون مصحوبة أحيانا بالبرد ورياح عاصفية.