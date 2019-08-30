اتهام بالتحريض والعرقلة يغضب أساتذة في أزيلال

هسبريس من خنيفرة

بعد الاستدعاء الذي تلقاه أستاذ يعمل بأزيلال من الضابطة القضائية، بتهمة التحريض وعرقلة السير العادي للدراسة موجهة إليه من المدير الإقليمي بأزيلال؛ خرجت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" بجهة بني ملال خنيفرة عن صمتها، معبرة عن "تنديدنا بهذه الأساليب المقيتة التي تنهجها الدولة مع نساء ورجال التعليم".

وحسب بيان للتنسيقية، توصلت به هسبريس، فإنها تعلن "تضامنها المطلق واللامشروط مع المنسق الجهوي الأستاذ الحسن هلال"، وحمّل البيان عينه "الدولة مسؤولية هذه الأساليب وانعكاساتها على الموسم الدراسي المقبل"، محذرا من "مغبة اتخاذ أي إجراءات تعسفية في حق أي أستاذ وأستاذة".

وأضافت الوثيقة ذاتها أن "الأساتذة على استعداد لخوض كافة الأشكال التي من شأنها صون كرامتنا وحقوقنا العادلة والمشروعة"، داعية "جميع الأستاذات والأساتذة بالجهة إلى اليقظة والالتفاف حول إطارنا الوحيد والأوحد، التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".