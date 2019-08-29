الأرصاد الجوية: زخات رعديّة تطال مناطق بالمملكة

هسبريس من الرباط

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه "يرتقب تسجيل زخات رعدية محليا قوية، من المستوى البرتقالي، اليوم الخميس من الساعة الثانية عشرة زوالا حتى الساعة الحادية عشر مساء، بعدد من أقاليم المملكة".

وأوضحت نشرة خاصة للمديرية نفسها أن "هذه الزخات الرعدية ستهم أقاليم الحوز وأزيلال وشيشاوة والرشيدية، وفكيك وميدلت وورزازات وتارودانت، وطاطا وتنغير وزاكورة".

كما أضاف المصدر ذاته أن "زخات رعدية معتدلة ستهم، خلال نفس الفترة، المرتفعات بأقاليم تزنيت وسيدي إفني واشتوكة أيت باها".

مديرية الأرصاد الجوية أبرز، أيضا، أن "هذه الزخات الرعدية يمكن أن تكون مصحوبة محليا بالبرد ورياح عاصفية"، وأن "زخات محليا قوية يمكن أن تهم، غدا الجمعة، مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي، كما يحتمل أن تهم الأقاليم الجنوبية".