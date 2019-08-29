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كُتّاب وآراء
الأرصاد الجوية: زخات رعديّة تطال مناطق بالمملكة
أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه "يرتقب تسجيل زخات رعدية محليا قوية، من المستوى البرتقالي، اليوم الخميس من الساعة الثانية عشرة زوالا حتى الساعة الحادية عشر مساء، بعدد من أقاليم المملكة".
وأوضحت نشرة خاصة للمديرية نفسها أن "هذه الزخات الرعدية ستهم أقاليم الحوز وأزيلال وشيشاوة والرشيدية، وفكيك وميدلت وورزازات وتارودانت، وطاطا وتنغير وزاكورة".
كما أضاف المصدر ذاته أن "زخات رعدية معتدلة ستهم، خلال نفس الفترة، المرتفعات بأقاليم تزنيت وسيدي إفني واشتوكة أيت باها".
مديرية الأرصاد الجوية أبرز، أيضا، أن "هذه الزخات الرعدية يمكن أن تكون مصحوبة محليا بالبرد ورياح عاصفية"، وأن "زخات محليا قوية يمكن أن تهم، غدا الجمعة، مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي، كما يحتمل أن تهم الأقاليم الجنوبية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
يبقى المتضرر الوحيد هو الاحياء الشعبية ذات المنازل الآيلة للسقوط ، و حيث البرك المائية تستمر من الشتاء إلى الصيف ، و من الصيف إلى الشتاء ، جالبة كل انواع الحشرات و القوارض ..
السيول و الامطار الغزيرة تغرق عشرات القرى الناىية كل سنة ، قرى نائية لا نعرف أسماءها و لا حتى مواقعها جغرافيا .. الارصاد اىجوية ترصد الاحداث خصيصا لئلا يتضرر البرلمانيون و الوزراء ، و لئلا تتضرر سياراتهم و عجلاتها ... و لكي لا تتبلل فساتينهم .. الأرصاد الجوية لا نابه لها لإنقاذ سكان الصفيح و سفوح الجبال و بيوت الهشيم و الطوب و التبن ..