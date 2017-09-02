شكايات ضد سلاليين تثير رابطة حقوقية بالقنيطرة

هسبريس من الرباط

قال المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إنه "تابع الشكاية الكيدية الموضوعة ضد ستة سلاليين والتي بمقتضاها تم اعتقال كل من بدة بدة وحميد بدة، عضوي الرابطة بمنطقة اولاد اسلامة وتقديمهما للمحاكمة في حالة سراح".

وجاء في بيان الرابطة أن "المؤامرة والشكاية الكيدية تهدفان إلى إخراس كل الأصوات التي ترفض الفساد والرشوة وتفويت وكراء الأراضي السلالية اولاد اسلامة بأحواز القنيطرة خارج القوانين والمساطر، مع تفاقم البناء غير القانوني وتناسل فيلات ومشاريع دون أي سند قانوني أو إداري".

وأضافت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن "(م. م) المعروف بنفوذه وعلاقاته مع رجال السلطة ونواب الجماعة السلالية قدّم، من أجل القيام بأكرية للأراضي السلالية دون اتخاذ الإجراءات القانونية والترامي على الأراضي السلالية، شكاية بانتزاع عقار والتهديد وإلحاق خسائر مادية بملك الغير في مواجهة السلاليين المنتمين للرابطة، علما أنه لا يملك العقار موضوع الشكاية ولم يقدم ما يفيد ملكيته".

وأشار البيان إلى أن "المعني بالأمر يشكل موضوع شكاية من طرف السلاليين بالنصب والتصرف في عقار غير قابل للتفويت، ولم تتحرك أي جهة للتحقيق والبحث والتحري حولها، وكان مصيرها مجهولا؛ بل الأخطر من ذلك التعليمات التي أعطيت للدرك الملكي بالقنيطرة من أجل تعميق البحث في شكاية كيدية قديمة، والتي تم بمقتضاها تقديم واضعي الشكاية (بدة بدة وجمال بدة) للمحاكمة في حالة اعتقال، وإطلاق سراح باقي المعتقلين، علما أن نفس الشكاية الكيدية قدمت في مواجهة السلاليين جميعا".

وجاء في البيان ذاته أن "المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يعبر عن تضامنه التام واللامشروط مع كل من بدة بدة وجمال بدة وأحد الفلاحين البسطاء"، و"يعبر عن إدانته كل الأساليب الترهيبية لمواجهة الحركة الاحتجاجية والمطلبية لذوي الحقوق في مواجهة الآلة الإجرامية الفاسدة والمفسدة للترامي على الأراضي السلالية والمساهمة في تفشي الفقر المدقع بالعالم القروي".

وأكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان "رفضها الكيل بمكيالين اتجاه شكايات ذوي الحقوق حول الفساد بالأراضي السلالية والتي غالبا ما تتم مواجهتها بعدم الاختصاص"، و"استغرابها كيف يتم تحريك شكاية حول الترامي على ملك في حقيقة الأمر صاحب الشكاية لا يملكه، بل ترامى عليه في خرق سافر لكل المقتضيات الإدارية والقانونية، ليتحول الضحايا (أصحاب الأرض) إلى مجرمين ويتم الزج بهم في السجن المحلي بالقنيطرة".

ودعا التنظيم الحقوقي إلى "القيام بوقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة يومه الخميس على الساعة الثانية عشرة زوالا للتعبير عن التضامن مع معتقلي الدفاع عن الحق في الأراضي السلالية لذوي الحقوق"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي حول تمليك الأراضي السلالية في واد، والممارسات الإجرامية بتفويت ونهب الأراضي السلالية تتسارع بشكل خطير وفي واد آخر".

وأشار البيان إلى عزم الرابطة على "اتخاذ كل الأشكال النضالية والقانونية لدعم ضحايا لوبيات الأراضي السلالية، في أفق المطلب الأساسي بتمليك وتسليم الأراضي السلالية لذوي الحقوق مناصفة بين الرجال والنساء، واسترجاع الأراضي المنهوبة وفتح تحقيق حول مافيات الأراضي السلالية ومن يقف وراءها".

وختمت الرابطة بيانها بمناشدة "كل جمعيات المجتمع المدني وهيئاته النقابية والسياسية وشرفاء الوطن إلى دعم ومساندة المطالب العادلة لذوي الحقوق من الجماعات السلالية".