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كُتّاب وآراء
زخات رعدية ورياح عاصفية غدا الجمعة بالمغرب
أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية محليا قوية، اليوم الخميس وغدا الجمعة، وذلك بعدد من أقاليم المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن هذه الزخات الرعدية ستسجل اليوم الخميس من الساعة الثالثة والربع إلى الساعة الحادية عشرة مساء، وستهم أقاليم الحوز وأزيلال وشيشاوة والرشيدية وفجيج وميدلت وورزازات وتارودانت وطاطا وتنغير وزاكورة وتزنيت وسيدي إفني واشتوكة آيت باها.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الزخات الرعدية ستهم من اليوم الخميس ابتداء من الساعة الثالثة والربع زوالا إلى الساعة السادسة صباحا من يوم غد الجمعة، أقاليم السمارة وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد.
وأبرز أن هذه الزخات الرعدية يمكن أن تكون مصحوبة محليا بالبرد ورياح عاصفية.
وسجلت المديرية أن زخات محليا قوية يمكن أن تهم غدا الجمعة مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي، كما يحتمل أن تهم الأقاليم الجنوبية.
وأشارت إلى أن هذه الزخات الرعدية يمكن أن تشكل موضوع نشرة إنذارية جديدة.