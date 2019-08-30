انتشار "داء الليشمانيا" وراء إبادة 90 كلبا بوزان

هسبريس من وزان

باشرت السلطات المحلية بمدينة وزان عملية إبادة وقنص عشرات الكلاب الضالة المنتشرة في شوارع المدينة، إذ سمع دوي طلقات نارية بالرصاص الحي خلفت آراء متباينة بين مؤيد ومعارض للطريقة التي تمت بها هذه العملية.

وحسب مصادر هسبريس، فإن عملية إبادة الكلاب الضالة بالرصاص الحي بالجماعة الترابية جاءت بعد أن مست هذه الكلاب بالصحة العامة وسلامة الساكنة، غير أن طلقات الرصاص أثارت موجة من الذعر بعدما سمع دوي الرصاص داخل بعض الأحياء والسكان نيام.

ووفق المصادر ذاتها، فإن هذه العملية النوعية تمت بتنسيق مع النيابة العامة، وإشراف مباشر من السلطات المحلية، بحضور عناصر من الأمن الوطني والقوات المساعدة وممثل عن مكتب حفظ الصحة الجماعي، تفاعلا مع تنامي شكايات المواطنين بخصوص ارتفاع أعداد الكلاب الضالة المصابة بداء الليشمانيا.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه العملية مكنت من قتل 90 كلبا، بينها 47 كلبا بالمطرح البلدي، و43 كلبا بمداخل المدينة (المنظر الجميل والعدير وطريق فاس).

ورغم أن الحملة انطلقت في الساعات الأولى من صباح أمس، فإن أفواجا من كلاب الشوارع لا تزال تزاحم الراجلين على طول الرصيف المقابل لمقر عمالة وزان حتى مخفر الدرك الملكي، وفق ما عاينت الجريدة عقب جولة سريعة لرصد تداعيات هذه العملية.