سجناء في وزان يستكشفون "رموز الحركة الوطنية"

هسبريس من وزان

احتفالا بثورة الملك والشعب، اختتمت بالسجن المدني لمدينة وزان، الخميس، الأيام الثقافية التي نظمتها المؤسسة السجنية، بتنسيق مع المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.

وشهد فضاء المؤسسة السجنية على مدى 6 أيام مجموعة من الأنشطة الثقافية والتربوية والترفيهية لفائدة نزلاء المؤسسة، أبرزها تنظيم معرض للصور الفوتوغرافية للملوك والسلاطين العلويين، الذين تعاقبوا على حكم المملكة المغربية، وأخرى لرموز الحركة الوطنية وجيش التحرير، بالإضافة إلى معرض للكتاب اطلع خلاله زوار الرواق على عدد من الكتب والمجلات، وآخر إصدارات المندوبية السامية لقدماء المحاربين.

كما عرف النشاط عرض شريط وثائقي ومناقشته من خلال طرح أسئلة ثقافية على النزلاء وتتويج الفائزين منهم، بهدف إطلاعهم على بعض صفحات تاريخ المغرب، وتحفيزهم على العمل على اكتشاف ماضي المملكة.

جدير بالذكر أن هذه الأيام الثقافية تخللها تنظيم محاضرة ثقافية تخلد للذكرى الـ66 لثورة الملك والشعب تفاعل معها نزلاء المؤسسة السجنية تارة بالإنصات، وتارة بالسؤال والاستفهام.