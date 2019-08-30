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كُتّاب وآراء
أطر صحية في كلميم تحتج ضد "توالي الاعتداءات"
نظمت الأطر الصحية العاملة بالمستشفى الجهوي بكلميم، الخميس، وقفة احتجاجية أمام المستشفى ذاته بسبب ما وصفته بــ"السياسة الانبطاحية التي انخرطت فيها إدارة المركز الاستشفائي بكلميم، والتي أرخت بسلبياتها على الجو العام للعمل وأذكت أجواء الاحتقان والإحباط لدى مختلف الأطر الصحية نتيجة الاعتداءات المتكررة التي أضحت تطالها".
وعبر المشاركون في هذه الوقفة، التي دعا إليها المكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة بكلميم، عن استنكارهم الشديد للاعتداء اللفظي والهمجي الذي طال الممرض المداوم (م، أ) ليلة الخميس الماضي، معتبرين هذا الاعتداء تطاولا على جميع الأطر الصحية.
كما أكد المتدخلون، خلال وقفتهم الاحتجاجية، استعدادهم الكامل لخوض أشكال نضالية تصعيدية سيتم الإعلان عنها مستقبلا من أجل استرداد كرامتهم المهدورة والعمل في ظروف ملائمة، مناشدين كافة الفاعلين النقابيين والحقوقيين والسياسيين وعموم المواطنين دعم ومساندة احتجاج الإطار الصحي من أجل انتزاع حقوقه المهضومة.
وندد المحتجون بالتغييب المتعمد للحوار، وعدم الاستجابة لمخرجات اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين، وما يترتب عن ذلك من استهتار بمشاكل العاملين والمرفق العام على حد سواء، إلى جانب الاحتقار الذي يستهدف الكفاءات بسد الأبواب أمام الطاقات التي بإمكانها تسيير الشأن الداخلي للمستشفى الجهوي بكلميم بكيفية أكاديمية، وفق تعبيرهم.