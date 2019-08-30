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كُتّاب وآراء
حركة تطالب بمحاسبة مسؤولي "فاجعة تارودانت"
دعت "قادمون وقادرون مغرب المستقبل" إلى محاسبة كل المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن فاجعة "إمي نتاريت" بتارودانت، "الذين سمحوا بالترخيص لإقامة ملعب على جنب الوادي، والذين شاركوا في تدشينه في منتصف غشت الماضي، وأولئك الذين صرفوا المال العام لتجهيز هذا المشروع الوهمي/ المقبرة".
كما عبّرت الحركة، في بلاغ لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا وكل المقربين وكافة مغاربة العالم القروي وسكان الجبل والواحات وعموم الشعب المغربي .
كما جددت الحركة مطالبها الاجتماعية والحقوقية والإنسانية، الداعية إلى إرجاع المغرب القروي وسكان الجبل والواحات للوطن الأم "عبر التوزيع العادل للثروة، والتمتع بالعدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز، والاستفادة من البنيات الأساسية ومن الخدمات الاجتماعية، وجعل مغاربة هذا الجزء من الوطن الجريح في طليعة بناء وتشييد مغرب المستقبل".