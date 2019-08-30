24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2606:5613:3317:0620:0021:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. عطشى مولاي بوعزة يلجؤون إلى التصعيد بخنيفرة (5.00)

  2. باحث: أساتذة مغاربة يعملون في مطاعم بإسبانيا (5.00)

  3. بنعطية يبدي استعداده للعودة إلى البطولة الإيطالية (5.00)

  4. "مي خدوج" .. سيدة نذرت حياتها لتخفيف معاناة مرضى السرطان (5.00)

  5. فاجعة "ملعب تزيرت" تجلب غضبا عارما على السلطات في تارودانت (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | حركة تطالب بمحاسبة مسؤولي "فاجعة تارودانت"

حركة تطالب بمحاسبة مسؤولي "فاجعة تارودانت"

حركة تطالب بمحاسبة مسؤولي "فاجعة تارودانت"
هسبريس من الرباط
الجمعة 30 غشت 2019 - 07:15

دعت "قادمون وقادرون مغرب المستقبل" إلى محاسبة كل المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن فاجعة "إمي نتاريت" بتارودانت، "الذين سمحوا بالترخيص لإقامة ملعب على جنب الوادي، والذين شاركوا في تدشينه في منتصف غشت الماضي، وأولئك الذين صرفوا المال العام لتجهيز هذا المشروع الوهمي/ المقبرة".

كما عبّرت الحركة، في بلاغ لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا وكل المقربين وكافة مغاربة العالم القروي وسكان الجبل والواحات وعموم الشعب المغربي .

كما جددت الحركة مطالبها الاجتماعية والحقوقية والإنسانية، الداعية إلى إرجاع المغرب القروي وسكان الجبل والواحات للوطن الأم "عبر التوزيع العادل للثروة، والتمتع بالعدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز، والاستفادة من البنيات الأساسية ومن الخدمات الاجتماعية، وجعل مغاربة هذا الجزء من الوطن الجريح في طليعة بناء وتشييد مغرب المستقبل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.