الحياة تدب في حركة المرور بطرقات إقليم ميدلت

محمد آيت حساين

أعادت اللجنة الإقليمية لليقظة بإقليم ميدلت، مساء الخميس، فتح الطريق الوطنية رقم 12 الرابطة بين إملشيل وتنغير، والتي غمرتها السيول الجارفة، التي عرفتها المنطقة منذ الأربعاء، مما أدى إلى توقف حركة المرور بها ساعات.

وأعلن مصدر من السلطة المحلية بإقليم ميدلت، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن السلطات المختصة تمكنت من فتح المقطع الطرقي الرابط بين تونفيت وأكديم الواقع بالطريق الإقليمية رقم 7319، أمام حركة السير، وكذلك الطريق الجهوية رقم 708 الرابطة بين كرامة والريش.

وأوضح المصدر ذاته أن الأشغال جارية على قدم وساق لفتح الطريق الجهوية رقم 706 الرابطة بين الريش وإملشيل، وبالضبط على مستوى تامكورت، مشيرا إلى أن هذه الطريق ما زالت إلى حدود الساعة مقطوعة في وجه حركة السير.

وتمت تعبئة العشرات من الموارد البشرية والآليات من أجل الإسراع بفتح الطرق المقطوعة بإقليم ميدلت، يقول المصدر ذاته، مشيرا إلى أن عامل الإقليم أعطى تعليماته لجميع المتدخلين بضرورة التواجد في النقط المقطوعة من أجل ضمان سير الأشغال الخاصة بفتحها أمام المواطنين.

وكانت الأمطار القوية، التي شهدتها مختلف مناطق إقليم ميدلت، وراء ارتفاع منسوب مياه الأودية، مما تسبب في قطع مجموعة من الطرقات والمسالك أمام حركة المرور.