انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي بحي حسّان بالرباط

هسبريس من الرباط

انقطع التيار الكهربائي بحي حسّان في العاصمة الرباط، صباح اليوم الجمعة، بشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار.

ولم تخبر وكالة ريضال المكلفة بتدبير هذه الخدمة المواطنين مسبقاً بأي انقطاع، كما لم تكشف عن أسبابه.

واكتفى مركز النداء الخاص بالوكالة بالقول إن "حادثاً غير متوقع حدث على مستوى الحي تسبب في انقطاع الكهرباء".

وأضاف المركز أن فرق الصيانة التابعة لريضال "تُسارِع حالياً من أجل إصلاح العطب لإرجاع التيار الكهربائي في أقرب وقت".