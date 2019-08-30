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الرئيسية | جهات | انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي بحي حسّان بالرباط

انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي بحي حسّان بالرباط

انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي بحي حسّان بالرباط
هسبريس من الرباط
الجمعة 30 غشت 2019 - 12:35

انقطع التيار الكهربائي بحي حسّان في العاصمة الرباط، صباح اليوم الجمعة، بشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار.

ولم تخبر وكالة ريضال المكلفة بتدبير هذه الخدمة المواطنين مسبقاً بأي انقطاع، كما لم تكشف عن أسبابه.

واكتفى مركز النداء الخاص بالوكالة بالقول إن "حادثاً غير متوقع حدث على مستوى الحي تسبب في انقطاع الكهرباء".

وأضاف المركز أن فرق الصيانة التابعة لريضال "تُسارِع حالياً من أجل إصلاح العطب لإرجاع التيار الكهربائي في أقرب وقت".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - خالد الجمعة 30 غشت 2019 - 12:59
بما ان التيار انقطع في حي حسان العريق فان الامر يتطلب موضوع و تدقيق و استفسار اما اذا انقطع في حي شعبي قمشي مشكل ايكونو غير تيصايبو شي حاجة قضي بالشمع حتى يرجع..
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2 - بااااززززز الجمعة 30 غشت 2019 - 13:02
اللحم ديال ا لعيد مشا ..علامن نحسبوه دابا! علا ريضال!!
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