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نشرة خاصة تحذر من زخات رعدية بأقاليم المملكة

نشرة خاصة تحذر من زخات رعدية بأقاليم المملكة
هسبريس من الرباط
الجمعة 30 غشت 2019 - 15:38

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية محليا قوية، من المستوى البرتقالي، اليوم الجمعة، من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى منتصف الليل، وذلك بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن هذه الزخات الرعدية ستهم أقاليم الحوز وتارودانت وطاطا وورزازات وشيشاوة وأزيلال وميدلت وتنغير وزاكورة والرشيدية وفجيج وبولمان والسمارة وبوجدور والعيون (الداخل) ووادي الذهب وأوسرد، فضلا عن المرتفعات التابعة لأقاليم تزنيت واشتوكة آيت باها وسيدي إفني وكلميم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الزخات الرعدية يمكن أن تكون مصحوبة محليا بالبرد ورياح عاصفية.

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