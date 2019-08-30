هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمغرب

هسبريس – و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الخميس إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة:

- السمارة : 13 ملمتر

- ميدلت : 6 ملمترات

- طانطان وإفران : ملمتران

- بوعرفة وآسفي وورززات وخريبكة والرشيدية : ملمتر واحد