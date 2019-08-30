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هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمغرب
الجمعة 30 غشت 2019 - 11:08
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الخميس إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة:
- السمارة : 13 ملمتر
- ميدلت : 6 ملمترات
- طانطان وإفران : ملمتران
- بوعرفة وآسفي وورززات وخريبكة والرشيدية : ملمتر واحد