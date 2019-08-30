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تفكيك مصنع سريّ لـ"ماء الحياة" في زاوية الشيخ

تفكيك مصنع سريّ لـ"ماء الحياة" في زاوية الشيخ
حميد رزقي من بني ملال
الجمعة 30 غشت 2019 - 21:01

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي الزاوية، الجمعة، من تفكيك مصنع سري لتقطير وإعداد مسكر ماء الحياة بدوار النفع بمنطقة آيت أم البخث بإقليم بني ملال.

وحسب مصادر هسبريس، أسفرت هذه العملية عن حجز ستة أطنان من الشريحة و500 لتر من الماحيا المعدة للبيع وعدد من البراميل والأسلاك النحاسية وقنينات الغاز التي تستعمل في عملية الطهي والتقطير، فضلا عن "حمارين" كان يوظفهما صاحب المصنع لنقل مواده دون إثارة انتباه الدرك.

وقد جرى، خلال العملية ذاتها التي تمت تحت إشراف قائد مركز الدرك الملكي بزاوية الشيخ بتنسيق مع القيادة الإقليمية ببني ملال، إتلاف الكمية المحجوزة من التين المخمر ومسكر الماحيا، ومواصلة البحث عن صاحب المعمل الذي يعد من بين المبحوث عنهم بشبهة الاتجار في الممنوعات.

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