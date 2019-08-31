24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:27
|06:57
|13:33
|17:05
|19:59
|21:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هكذا يخفّف تدبير المخاطر والأزمات من تداعيات الكوارث الطبيعية
- التصوير عوض المساعدة
- أمن أصيلا يحبط تهريب 700 كيلوغرام من الشيرا
- مخطط تنمية "كازا" .. الملايير تفشل في تحسين عيش البيضاويين
- العمراني يستعرض معالم السياسة الإفريقية للمغرب
"فاجعة تارودانت" تضع إنقاذ ضحايا الكوارث الطبيعية على المحكّ (5.00)
مناصب بلا مسؤولية .. بنبركة يتساءل عن جدوى التعديل الحكومي (5.00)
مهندس يُحَمل العشوائية ووزارة التجهيز مسؤولية "مأساة تارودانت" (5.00)
إيحاتارن يَصدم الاتحاد الهولندي و"يرفض" اللعب لمنتخب "الطواحين" (5.00)
- حمودي: أقوال عصيد حول العربية "كليشيهات" .. آراء المقرئ إيديولوجية - (89)
- مهندس يُحَمل العشوائية ووزارة التجهيز مسؤولية "مأساة تارودانت" - (62)
- وفاة متطوع للخدمة العسكرية في مستشفى مكناس - (62)
- إعفاء مسؤولين في قضية القنص الجائر لليمام - (61)
- الفاسي الفهري: "مبادرة الدفاع عن اللغة العربية" لا تعادي الفرنسية - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اتهامٌ لجماعة البيضاء بخرق عقد شركات النظافة
شرعت مصالح جماعة الدار البيضاء في عملية إفراغ مستودع سيدي معروف، الذي كانت إحدى شركات النظافة تستغله لوضع آلياتها وعتادها وشاحناتها، بعد شكايات تلقتها من طرف الساكنة المجاورة له.
وأقدمت جماعة الدار البيضاء، ممثلة في مقاطعة عين الشق الموجود على نفوذها الترابي المستودع، على دفع الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة إلى إفراغه من الآليات التي تشتغل بها ومغادرته بشكل نهائي.
وَقاد عبد المالك الكحيلي، نائب عمدة الدار البيضاء، الذي يرأس مقاطعة عين الشق، أمس الخميس، بنفسه عملية إفراغ المستودع من آليات الشركة، والعمل على منع دخول الشاحنات التابعة للشركة إليه.
وتبرر المقاطعة المذكورة إقدامها على هذه الخطوة بقرار سابق لرئيس الجماعة الحضرية القاضي بإغلاق المستودع، وكذا توصلها بشكايات من طرف الساكنة المجاورة له ومطالبتها بإغلاقه ومنع دخول شاحنات النظافة إليه.
مقابل ذلك، فإن مصادر نقابية اعتبرت، ضمن حديثها لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا القرار الذي اتخذته المقاطعة يظل مخالفا للعقد المبرم مع الجماعة ويشكل تضييقا على الشركة في أداء عملها على أحسن ما يرام.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن جماعة الدار البيضاء، بقيامها بهذا الأمر، تكون قد سجل في حقها خرق لدفتر التحملات المبرم معها، إذ إنها لم تمنح الشركة وقتا كافيا للبحث عن مستودع جديد تضع به آلياتها، خصوصا أن المصادقة على عقد التدبير لم تمض عنه سوى أسابيع قليلة.
واستغرب هؤلاء، في حديثهم للجريدة، من هذه الخطوة، معتبرين أن الجماعة يلزمها مساعدة الشركات، من أجل الحصول على مكان لوضع العتاد والشاحنات وغيرها حتى تقوم بمهامها في أحسن الظروف، مشددين على أنهم ليسوا ضد المواطنين الذين يطالبون برحيلها بناء على ما يعانون منه من الروائح وغيرها.
وقد جرى إعطاء انطلاقة عمل شركتي "أفيردا" و"ديرشبورغ" بالعقود الجديدة المتعلقة بالتدبير المفوض لمرفق النظافة الحضرية وتدبير النفايات المنزلية، في يونيو الماضي بمقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات.
ووفق دفتر التحملات الجديد، ستقوم الشركتان بتدبير القطاع على مدى سبع سنوات؛ إذ ستعمل شركة "ديرشبورغ" على تسيير القطاع بكل من مقاطعات أنفا وسيدي بليوط والمعاريف ومرس السلطان والفداء ومولاي رشيد وبنمسيك. أما شركة "أفيردا" اللبنانية فستعمل على تدبير القطاع بمقاطعات الحي الحسني وعين الشق والصخور السوداء والحي المحمدي وسيدي البرنوصي وسيدي مومن وعين السبع.