ائتلاف يطلب محاسبة مسؤولين عن "فاجعة تزيرت"

هسبريس من الرباط

قال الائتلاف المدني من أجل الجبل إنه بعدما تابع "بأسى عميق الفاجعة الأليمة التي وقعت في منطقة إجوكاك بإقليم الحوز في شهر يوليوز الماضي، والتي راح ضحيتها 16 قتيلا، انضافت فاجعة أخرى الى المآسي المتكررة التي تعيشها ساكنة المناطق الجبلية منذ عهود خلت، ويتعلق الأمر بالحادثة المفجعة التي شهدها إقليم تارودانت نتيجة الفيضانات التي أدت إلى فقدان سبع ضحايا يوم الأربعاء بدوار تزيرت".

وتابع الائتلاف، في بيان تضامني تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن هذه الواقعة "تسائل جميع الإدارات والسلطات العمومية والجماعات الترابية المتورطة في الترخيص لملعب في واد، مما يمثل أقصى درجات الإهانة والاستهانة بأرواح المواطنين والمواطنات، ويعطي نموذجا لمشاريع لا تخدم إلا ذر الرماد في عيون ساكنة الجبل".

وجاء في البيان نفسه أن "كل هذه الحوادث وغيرها كالتي وقعت في منطقة أوريكا وتيشكا والريش وتازناخت وميدلت... حوادث تتكرر سنويا تقريبا، والحكومة لم تقم بأية إجراءات استباقية أو احترازية ناجعة. كما لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة للحد من الحوادث المميتة من قبل الجهات المسؤولة على المستوى الوطني أو الإقليمي أو المحلي".

وعبّرت الوثيقة عينها عن الاستنكار "الشديد للبرودة التي تعاملت بها الحكومة مع هذه الفواجع وعدم اتخاذ تدابير لتفاديها".

وأدان الائتلاف "تغاضي الدولة على مظاهر التهميش والفقر ونقص التجهيزات والخدمات في جل المناطق الجبلية في المغرب"، وعبر عن قلقه "العميق تجاه مستوى الاستهتار بحياة المواطنين، مجسدا في التدبير اللامسؤول من طرف السلطات العمومية التي اختارت خرق كل القوانين فقط لتسجل إنجاز مرفق لم يفعل سوى تقريب الموت من المرتفقين".

كما طالب الائتلاف بـ"ضرورة إجراء تحقيق عادل ومسؤول من أجل كشف جميع حيثيات هذه الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها"، مع تجديد ندائه ومطالبته بـ"إنصاف ساكنة المناطق الجبلية وتمتيعها بأبسط حقوقها في الكرامة والأمان والعيش اللائق".