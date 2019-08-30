24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2606:5613:3317:0620:0021:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. "فاجعة تارودانت" تضع إنقاذ ضحايا الكوارث الطبيعية على المحكّ (5.00)

  2. إيحاتارن يَصدم الاتحاد الهولندي و"يرفض" اللعب لمنتخب "الطواحين" (5.00)

  3. مصل سم العقارب (5.00)

  4. الحكومة تنوه بتوقيع محضر اتفاق "طلبة الطب" (5.00)

  5. بعد طول انتظار .. إحداث "الأعمال الاجتماعية" لموظفي الجماعات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | هفوة خطيرة وراء توقيف طبيب بمستشفى تزنيت

هفوة خطيرة وراء توقيف طبيب بمستشفى تزنيت

هفوة خطيرة وراء توقيف طبيب بمستشفى تزنيت
مصطفى البكار من تزنيت
الجمعة 30 غشت 2019 - 22:40

أصدر وزير الصحة، أنس الدكالي، قرارا يقضي بالتوقيف الاحتياطي عن العمل في حق طبيب التوليد وأمراض النساء بالمستشفى الإقليمي بتزنيت فريد قصيدي، مع إيقاف راتبه واستثناء تعويضاته العائلية من القرار، طبقا للمادة 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

وعزت وزارة الصحة قرار التوقيف إلى ما وصفته بـ"هفوة خطيرة متمثلة في مغادرة الطبيب موضوع الإجراء التأديبي لمقر عمله صبيحة يوم الخميس 8 غشت 2019 بعد إجرائه عملية قيصرية دون التكفل بأربع حالات نساء في طور الولادة، من بينها حالتان استعجاليتان، بدون إذن أو مبرر قانوني، وهو ما يعتبر إخلالا بالواجب المهني"، حسب نص القرار الذي تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منه.

ووفق الوثيقة ذاتها، فقد أمرت وزارة الدكالي الطبيب المختص فريد قصيدي بالتوقف الفوري عن العمل في انتظار المثول أمام المجلس التأديبي، مطالبة مندوبها بإقليم تزنيت بالتعجيل بجميع الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع.

وفي تعليق له على قرار توقيفه، قال الطبيب فريد قصيدي: "لتنوير الرأي العام، فإني توصلت بقرار التوقيف يوم أمس الخميس 29 غشت 2019، وليس هناك أي هفوة في الأداء الوظيفي، ناهيك عن أن تكون هناك هفوة خطيرة، كما ستبين الأيام القادمة".

وأضاف الإطار الصحي ذاته، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "ليكن في علم المسؤول أن التوقيف الاحتياطي وقطع الأرزاق لا يخيفنا وإنما نخاف أن لا نقوم بعملنا بشكل صحيح يحترم إنسانية المرتفق المريض كما أقسمنا، فأنا طبيب قبل أن أكون موظفا، أما المادة 73 فقد أوقفت الموظف فريد قصيدي وليس الطبيب الدكتور فريد قصيدي، وليعلم الجميع، من لا يعرفني أولا ومن يعرفني، أني سألبي طلب كل مريض وسأرحم الناس بمهنة الطب وسأسعد بفرحتهم".

وتابع: "بصفتي الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بإقليم تيزنيت وبصفتي طبيبا موقوفا بهذه المندوبية، أطلب من السيد الوزير إيفاد لجنة تحقيق من المفتشية العامة للوزارة".

من جانبه، أوضح مصدر مقرب من وزارة الصحة، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "توقيف الطبيب قصيدي يدخل في إطار الإجراءات التأديبية العادية التي تتخذها وزارة الصحة في حق موظفيها المخلين بالقوانين الجاري بها العمل، وذلك بعد توقفه عن عمله في يوم عمل عاد بدون إذن أو مبرر قانوني".

وأكد المتحدث ذاته أن "الطبيب الموقوف قد تغيب عن عمله لأزيد من ثلاثة أشهر منذ التحاقه بمستشفى تزنيت شهر أبريل 2018، وذلك بعد إدلائه بالعديد من الشواهد الطبية غير المقبولة من طرف الإدارة، كانت آخرها الأسبوع الماضي، الأمر الذي تسبب في تأخر توصله بقرار توقيفه".

وختم المصدر قائلا إن "قسم التوليد بمستشفى تزنيت يشتغل بطريقة عادية دون تسجيل أي توقف في الخدمات، علما أن الجناح يتوفر على طبيبين مختصين وليس طبيبا واحدا كما يروج البعض، في انتظار أن تقوم وزارة الصحة قريبا بتعيين أطباء إضافيين لتعويض النقص الحاصل في هذا الجانب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - hamza الجمعة 30 غشت 2019 - 22:54
معرفتش علاش زعجكوم عمورة منين كال الصراحه قصاع الكرنة في المغرب و ما الصحة حتى 2300 عاد نحلمو بيها في المغرب علاش وزير الصحة مكيديرش زيارات تفقدية للمستجلات في المستشفيات ايشوف الحقيقية المرة اة ناس كنموت بمرض والموعد حتى 2030 بغيت غير نفهم فين الوازع الديني ديالك وكلشي علا القسم بااااز والله ليكو م
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
2 - Hassan الجمعة 30 غشت 2019 - 22:58
الحمد لله .ها داكشي ليكال سي محمد عمورة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
3 - مغربي قح الجمعة 30 غشت 2019 - 23:06
كن راه هو نيت باغي يخرج وكن طلب الإستقالة من ترفضت ليه.غالبا غادي يكون مشى لشى مصحة خاصة باش ناهيا يدي من فلوسها وهاكدا يتخلص من عند الاثنين .اغلب الات الفحص ماخداماش عند العمومي وهي نفسها ونفس الاطباء خدامة عند الخصوصي وباثمنة خيالية.يجب محاربة الجهل اولا قبل محاربة الأمية .منين طبيب قارئ جاهل مابقى مايتعجب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
4 - aghchtoul الجمعة 30 غشت 2019 - 23:09
الدكتور الدكالي: هذا ما تحدث عنه الصحافي عمورة الذي تحاول خنق صوته، اترك حلقة يوم غد السبت تمر، ولا نعمم طبعا على الأطباء والطبيبات ذوو الضمير الوطني الحي رغم قلتهم. ورغم كل شيء فالأطباء شر لا بد منه، لا يمكن الاستغناء عنهم . نتمنى الشفاء لكل المرضى وإبعادنا عن مستشفيات المغرب العموميه والخصوصيه والرقية الشعرية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
5 - الوشام الجمعة 30 غشت 2019 - 23:11
ومتى كان توقيف الأطباء عقوبة؟ أليس ذلك إذنا وحيلة للتفرغ للعيادات الخاصة؟ يجب على منظومة الطب المغربية إعادة النظر في قانون المهنة في كليته.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.