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سكان يطالبون برفع ضرر الفيضانات بتارودانت

سكان يطالبون برفع ضرر الفيضانات بتارودانت
هسبريس من الرباط
السبت 31 غشت 2019 - 10:50

بعث سكان دوار الكو، جماعة تاسوسفي بدائرة تالوين، نداء إلى عامل إقليم تارودانت من أجل رفع الضرر الناتج عن مخلفات السيول التي عرفتها المنطقة في الآونة الأخيرة.

وافتُتح النداء الذي توصلت هسبريس بنسخة منه بتقديم "أحر التعازي والمواساة بمناسبة هذا الحدث الأليم والمصاب الجلل الناتج عن الفيضانات التي ضربت إقليم تارودانت خلال اليومين الماضيين، سائلين الله عز وجل أن يتغمد المفقودين برحمته الواسعة ويرزق أهلهم الصبر والسلوان".

وقال المتضررون إن "مدشرنا بدوار الكو الكائن بجماعة تاسوسفي قد ألم به من هذه الكارثة الطبيعية ما ألم بجميع الدواوير المجاورة، وقد أصبح بلدة منكوبة بسبب الفيضانات الأخيرة التي أحدثها الوادي والشعاب التي تقطع هذا الدوار، والتي أحدثت عدة أضرار جسيمة".

ولخص النداء أوضاع الدوار في تسجيل "أضرار كبيرة لحقت بالمحاصيل الزراعية خاصة الذرة والخضروات"، و"اقتلاع الأشجار المثمرة من اللوز والكركاع"، و"تخريب وتدمير السواقي المائية والقناطر الخاصة بها"، و"انجراف التربة الخاصة بالزراعة، وطمر الحقول الزراعية بالحجارة والرمال"، و"غمر أكثر من 50 في المائة من الأراضي الزراعية بالأحجار والرمال وإلحاق الأضرار بالمدرجات الفلاحية".

وذكر النداء من ضمن الأضرار أيضا "غمر بعض المنازل بمياه الوادي وإلحاق أضرار بساكنتها ومحتوياتها"، و"إلحاق أضرار جسيمة بالطريق المؤدية إلى الدوار ومسالكها"، و"قطع الطريق المؤدية إلى الدوار في عدة نقط وحفر أخاديد كبيرة بجوانبها".

ودعا المتضررون عامل الإقليم إلى "زيارة هذا الدوار أو إعطاء أوامركم وتعليماتكم للإدارات المعنية والجهات المسؤولة بالإقليم من رؤساء المصالح الخارجية والمنتخبين للوقوف على هذه الأضرار المادية والمعنوية، وإيجاد الحلول المناسبة لها على المدى القريب والبعيد، وفك العزلة عنها وإصلاح الطرق والمسالك ومواساة المتضررين، خاصة على المستوى الفلاحي".

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