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مبادرة جمعوية تروم تأهيل مركز صحي بخريبكة

مبادرة جمعوية تروم تأهيل مركز صحي بخريبكة
صالح الخزاعي من خريبكة
السبت 31 غشت 2019 - 06:40

نظم عدد من الجمعويين، بتنسيق مع إدارة المركز الصحي الحضري الزيتونة بخريبكة، حملة تنظيف يومي الخميس والجمعة، من أجل الرفع من جمالية المركز ومحاولة توفير الظروف الملائمة لاستقبال الراغبين في الاستفادة من الخدمات الطبية التي يقدمها.

وأوضح محمد هود، رئيس جمعية النور للتكافل الاجتماعي والبيئة والثقافة والرياضة بخريبكة، أن الحملة شملت الفضاء المحيط بالمركز الصحي، حيث تم تشذيب أغصان الأشجار الكبيرة، وإزالة وحرق الحشائش اليابسة، وكنس الأزبال المتراكمة بجوانب السور المحيط بالمركز.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الجمعية لمست في العاملين بالمرفق الصحي، وخاصة الممرض الرئيس، الحيوية والرغبة في الرفع من جمالية المرفق، وهو ما دفعها إلى وضع مجموعة من الأفكار قصد تنزيلها على أرض الواقع، انطلاقا من حملة التنظيف والبستنة".

وأشار هود إلى أن "الجمعية تعمل في الوقت الراهن، بتنسيق مع الممرض الرئيس بالمركز الصحي، على إعداد الصيغة النهائية لاتفاقية شراكة بين الطرفين، من أجل تحسين الاستقبال بالمركز وتجويد الخدمات الصحية عن طريق بلورة مشاريع وورشات صحية وبيئية"، موردا: "سنعمل جاهدين على جعل هذا المركز الصحي نموذجيا".

وسجّل رئيس الجمعية ضمن أهداف الاتفاقية "تهيئة فضاء الانتظار الداخلي والخارجي للمركز الصحي"، و"الرفع من الاستفادة من التوعية الصحية"، و"تبادل الخبرات والتكوينات بين الجمعية والمركز الصحي"، و"البحث عن ممولين للمشاريع التي تؤطرها الجمعية"، و"المساعدة في تنظيم الحملات الطبية وحلقات التوعية الصحية"، "و"تنظيم أوراش النظافة والمحافظة على البيئة والتشجير".

من جانبه، أوضح عبد القادر علالي، الممرض الرئيس بالمركز الصحي الحضري الزيتونة، أن "المبادرة المذكورة تدخل في إطار مشروع متكامل يتم العمل عليه حاليا، يروم تأهيل وتجويد الخدمات الصحية بالمركز الصحي الذي يستقبل أعدادا مهمة من السكان، سواء القاطنين بأشطر حيّ الزيتوتة أو بالأحياء المجاورة له".

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن المشروع يهدف إلى "تنظيم وتهيئة قاعة الانتظار"، و"وضع ميثاق شرف حول واجبات وحقوق المريض"، و"ترقيم وتشوير قاعات المركز لتسهيل التوجيه والولوج"، و"تصميم ملصقات لتسهيل عملية التواصل وتبسيط مسار العلاجات"، و"إجراء استبيان حول جودة الخدمات ومتطلبات الساكنة"، و"تقليص مدة الانتظار عبر تسطير برنامج للخدمات يراعي تقسيم الأنشطة وعدد الأطر العاملة بالمركز".

وجاء ضمن أهداف المشروع، الذي يسهر عليه الممرض الرئيس، تحت إشراف المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بخريبكة، "تحسين جمالية الفضاء الخارجي"، و"تجهيز قاعة الانتظار الرئيسية بالكراسي والمعدات الضرورية"، و"تهيئة فضاء انتظار خارجي"، و"تهيئة قاعة انتظار خاصة بالنساء المرضعات وفضاء للأطفال"، و"تقوية حصص التوعية الصحية بالأجهزة السمعية البصرية"، و"تطوير قنوات الاتصال بين المستفيدين من الخدمة الصحية ومقدميها".

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