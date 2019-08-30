هيئة تدعو إلى "القصاص" بشأن فاجعة تارودانت

رشيد بيجيكن من أكادير

اعتبر فرع "إداومومن" للهيئة المغربية لحقوق الإنسان أن "سقوط عدد من الشهداء والمفقودين بجماعة إمي نتيارت، دائرة إغرم ضواحي تارودانت، الأربعاء الماضي، نتيجة جرف سيول لملعب تم بناؤه وسط مجرى مائي وهم يتابعون نهائي لدوري محلي في كرة القدم، رغم النشرات الإنذارية بنزول أمطار طوفانية بالمنطقة"، راجع إلى كون "الجهة المنظمة لهذا الدوري أصرت على أن تنظم المباراة في غياب تام لشروط السلامة والأمان، مما أدى إلى ضياع أرواح الأبرياء".

وأورد بيان صادر عن الفرع الحقوقي، تتوفر عليه هسبريس، أن "هذه الفاجعة لم تكن بالمفاجئة، بل كانت متوقعة ومسألة وقت، ما دامت سياسة الاستهتار بأرواح المواطنين هي السائدة في تدبير المنطقة منذ سنوات"، معتبرا أنه "لا يعقل أن يتم تشييد معلب وسط مجرى مائي لكي يحتضن المئات من الأشخاص دون دراسة مسبقة ويعرض حياتهم للخطر، أمام صمت وتغاضي السلطات المحلية".

وأبرزت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بإداومومن أنها "وهي تتابع عن كثب الوضع، لن تسمح أن تمر هذه الفاجعة دون القصاص من المتورطين ومحاسبتهم"، معبرة عن أسفها لـ"عدم تفاعل الضحايا بسرعة مع خطورة السيول لإنقاذ أنفسهم في الوقت المناسب، وبقائهم على سطح مستودع الملابس إلى أن جرفهم السيل"، مدينة "بأشد العبارات انعدام فرق الإنقاذ عند وقوع الحادثة وكذا الإسعافات الأولية للضحايا".

وحمل الفرع الحقوقي كامل المسؤولية لـ"المسؤول الأول عن الإقليم، ورئيس الجماعة، والسلطة المحلية التي كانت متواجدة بمكان الحادثة ولم تتدخل لإيقاف المباراة رغم علمها بالظروف المناخية، إلى جانب وكالة الحوض المائي التي تغاضت عن مجموعة من الخروقات التي تهم بناء منشأة رياضية في أماكن مهددة بالفيضانات"، مطالبا بـ"فتح تحقيق صريح لمعرفة الجهة التي رخصت ومولت بناء هذا الملعب وسط مجرى مائي، وتعريض حياة المواطنين للخطر ومحاسبة من له يد في ذلك".

وفي جانب آخر، طالب البيان بـ"رفع كل أشكال التهميش والإهمال التي تعاني منها المنطقة، وتعويض المتضررين من الفيضانات"، كما دعا المسؤولين إلى "عدم الاستهتار بأرواح المغاربة عبر فتح تحقيقات لا نهاية لها، مما يكرس المزيد من الضحايا والكوارث"، محذرا من كون مناطق أخرى بالإقليم "مهددة في أية لحظة بالفيضانات كجماعة إداومومن، المتاخمة لواد بني محمد"، مؤكدا "فشل كل السياسات المتبعة بالإقليم في جميع الميادين، باستثناء حفلات التبوريدة والمهرجانات لهدر المال العام".