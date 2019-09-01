تأخر إنجاز قنطرة "الوادي الأخضر" يعزل ساكنة "آسكا" بإقليم أزيلال

حميد رزقي من أزيلال

يشتكي عدد من مواطني دوار آسكا بمنطقة تاغية التابعة للجماعة القروية واولى بإقليم أزيلال من تأخر إنجاز قنطرة، يعتبرونها المعبر الوحيد نحو ضفة جماعة آيت بلال، حيث يقضون حوائجهم الضرورية في السوق الأسبوعي.

ويقول حسن تدركين، قاطن بالدوار: "نضطر إلى عبور الوادي مشيا على الأقدام أو على الدواب لبلوغ الضفة الأخرى من أجل قضاء حوائجنا، بسبب غياب هذه القنطرة التي تربط بين دوار آسكا وسوق الخميس بآيت بلال"، وأضاف أن معاناة الساكنة تزداد في فصل الشتاء، بسبب ارتفاع منسوب المياه في هذا الوادي المُسمى "الواد الأخضر"، والذي يوجد منبعه في قرية آيت بوكماز، ويصب في سد الحسن الأول.

وأوضح المتحدث أن ساكنة دوار أساكا، ورغم انتمائها إداريا إلى جماعة ووالى، إلا أنها تضطر إلى جلب مؤونتها من سوق الخميس بآيت بلال، بالنظر إلى قربه من الدوار، ما يستوجب حسبه الإسراع في استكمال هذا المشروع/ الحلم الذي يربط بين الجماعتين، والذي طال انتظاره.

وذكر عمر مجان، فاعل جمعوي مهتم بالشأن المحلي بأزيلال، في تصريح لهسبريس، أن "هذه القنطرة بُرمجت في إطار مشروع تنموي بالمنطقة منذ سنة 2011، إلا أنه منذ تلك السنة إلى غاية 2019 لم يتم استكمال هذا المشروع على أرض الواقع".

واستغرب الفاعل الجمعوي ذاته توقف أشغال بناء هذه القنطرة التي انتظرها السكان منذ 2011، مشيرا إلى أن "نسبة تقدم الأشغال المنجزة على أرض الواقع إلى حدود الآن، في إطار الصفقة الأولى بتاريخ 07/06/2017، بمبلغ يفوق مليون و333 ألف درهم، تستوجب فتح تحقيق للتأكد من ملاءمة التكلفة المالية لما تمّ إنجازه، أو على الأقل تقديم توضيح رسمي من الجهات المختصة حول الأسباب التي كانت وراء تخصيص صفقة أخرى لإنهاء المشروع".

وقال عبد اللطيف تدركين، الذي يمتهن النقل السري بالمنطقة، إن "قنطرة الواد الأخضر، والطريق الرابطة بين دوار آساكا والمحيط، يبقيان من المطالب الأساسية التي على الجهات المسؤولة الإسراع في تنزيلها على أرض الواقع، استجابة للساكنة"، معتبرا هاذين المشروعين بمثابة "المتنفس الاقتصادي للدوار الذي يستحيل بدونه الاستقرار بالمنطقة".

وأوضح المتحدث أن الطريق الوحيدة التي تربط الدوار بالمحيط أضحت وضعيتها كارثية، وباتت تتسبب في خسائر مادية كبيرة لوسائل النقل، على قلتها، مشيرا إلى أن مصاريف سيارته، التي هي من نوع "لوند روفير"، تتجاوز نصف الأرباح، بسبب الأضرار الناتجة عن وضعية هذه الطريق المتردية.

ولمعرفة أسباب تأخر أشغال قنطرة أساكا، حاولت هسبريس الاتصال أكثر من مرة برئيس المجلس الإقليمي بأزيلال، إلا أن هاتفه ظل خارج التغطية.