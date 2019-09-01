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كُتّاب وآراء
تأخر إنجاز قنطرة "الوادي الأخضر" يعزل ساكنة "آسكا" بإقليم أزيلال
يشتكي عدد من مواطني دوار آسكا بمنطقة تاغية التابعة للجماعة القروية واولى بإقليم أزيلال من تأخر إنجاز قنطرة، يعتبرونها المعبر الوحيد نحو ضفة جماعة آيت بلال، حيث يقضون حوائجهم الضرورية في السوق الأسبوعي.
ويقول حسن تدركين، قاطن بالدوار: "نضطر إلى عبور الوادي مشيا على الأقدام أو على الدواب لبلوغ الضفة الأخرى من أجل قضاء حوائجنا، بسبب غياب هذه القنطرة التي تربط بين دوار آسكا وسوق الخميس بآيت بلال"، وأضاف أن معاناة الساكنة تزداد في فصل الشتاء، بسبب ارتفاع منسوب المياه في هذا الوادي المُسمى "الواد الأخضر"، والذي يوجد منبعه في قرية آيت بوكماز، ويصب في سد الحسن الأول.
وأوضح المتحدث أن ساكنة دوار أساكا، ورغم انتمائها إداريا إلى جماعة ووالى، إلا أنها تضطر إلى جلب مؤونتها من سوق الخميس بآيت بلال، بالنظر إلى قربه من الدوار، ما يستوجب حسبه الإسراع في استكمال هذا المشروع/ الحلم الذي يربط بين الجماعتين، والذي طال انتظاره.
وذكر عمر مجان، فاعل جمعوي مهتم بالشأن المحلي بأزيلال، في تصريح لهسبريس، أن "هذه القنطرة بُرمجت في إطار مشروع تنموي بالمنطقة منذ سنة 2011، إلا أنه منذ تلك السنة إلى غاية 2019 لم يتم استكمال هذا المشروع على أرض الواقع".
واستغرب الفاعل الجمعوي ذاته توقف أشغال بناء هذه القنطرة التي انتظرها السكان منذ 2011، مشيرا إلى أن "نسبة تقدم الأشغال المنجزة على أرض الواقع إلى حدود الآن، في إطار الصفقة الأولى بتاريخ 07/06/2017، بمبلغ يفوق مليون و333 ألف درهم، تستوجب فتح تحقيق للتأكد من ملاءمة التكلفة المالية لما تمّ إنجازه، أو على الأقل تقديم توضيح رسمي من الجهات المختصة حول الأسباب التي كانت وراء تخصيص صفقة أخرى لإنهاء المشروع".
وقال عبد اللطيف تدركين، الذي يمتهن النقل السري بالمنطقة، إن "قنطرة الواد الأخضر، والطريق الرابطة بين دوار آساكا والمحيط، يبقيان من المطالب الأساسية التي على الجهات المسؤولة الإسراع في تنزيلها على أرض الواقع، استجابة للساكنة"، معتبرا هاذين المشروعين بمثابة "المتنفس الاقتصادي للدوار الذي يستحيل بدونه الاستقرار بالمنطقة".
وأوضح المتحدث أن الطريق الوحيدة التي تربط الدوار بالمحيط أضحت وضعيتها كارثية، وباتت تتسبب في خسائر مادية كبيرة لوسائل النقل، على قلتها، مشيرا إلى أن مصاريف سيارته، التي هي من نوع "لوند روفير"، تتجاوز نصف الأرباح، بسبب الأضرار الناتجة عن وضعية هذه الطريق المتردية.
ولمعرفة أسباب تأخر أشغال قنطرة أساكا، حاولت هسبريس الاتصال أكثر من مرة برئيس المجلس الإقليمي بأزيلال، إلا أن هاتفه ظل خارج التغطية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
عديدة هي المشاريع الأحلام الموزعة على ربوع الوطن ...
فتصدير الحلم سياسة ذكية من اجل التنويم المغناطيسي لهؤلاء البؤساء المنسيين بين الحفر ..
* ( ما تمشي غير فين ما سخر لك الله).
* لا نقول :" تأخر إنجاز قنطرة" ، وإما نقول :" هطول مبكر للأمطار"
* الله يرزقنا الصحة والسلامة و يبعد عنا الكوارث .
أعجبني تصريح الفاعل الجمعوي المهتم بالشأن المحلي بأزيلال الذي صرح قائلا "هذه القنطرة بُرمجت في إطار مشروع تنموي بالمنطقة منذ 2011 إلا أنه منذ تلك السنة إلى غاية 2019 لم يتم استكمال هذا المشروع على أرض الواقع (...) تستوجب فتح تحقيق للتأكد من ملاءمة التكلفة المالية لما تمّ إنجازه أو على الأقل تقديم توضيح رسمي من الجهات المختصة حول الأسباب التي كانت وراء تخصيص صفقة أخرى لإنهاء المشروع " ذكرني بورش بناء قنطرة على "وادي إكم" على الطريق الوطنية رقم 1 بين الصخيرات وتمارة كانت قد أسندت الصفقة العمومية لشركة SGMT وبدأت في الأشغال ولكن سرعان ما حلت محلها GTR ومند ذلك الوقت طريقة فسخ صفقة عمومية وإبرام أخرى تشغل بالي.
هل حان للبحث عن أجوبة بالاستعانة بالقانون رقم 13-31 المتعلق بحق الوصول الى المعلومة الذي دخل حيز التنفيذ في 12 مارس 2019 للمساهمة في في نشر قيم الجدية والمسؤولية بصفوف الادارات والمقاولات العمومية وحتى بالقطاع الخاص ؟.