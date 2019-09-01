توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأحد

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، لليوم الأحد، أن يظل الطقس حارا نسبيا بكل من داخل اللوكوس والغرب وسايس والسهول الواقعة غرب الأطلس والأقاليم الجنوبية، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الأطلسية الوسطى وغرب الواجهة المتوسطية، مع احتمال نزول أمطار خفيفة محليا.

كما ستلاحظ سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بالواجهتين الأطلسية والمتوسطية، وكذا تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة أو بزخات مطرية رعدية بمرتفعات الأطلس والسفوح الجنوبية-الشرقية.

وسيلاحظ تمركز سحب مدارية ستعطي قطرات مطرية متفرقة أو زخات رعدية بالأقاليم الجنوبية. وستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة شرقية بمنطقة طنجة والواجهة المتوسطية، ومن القطاع الشمالي إلى غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و18 درجة بالمرتفعات، وما بين 23 و28 درجة بالجنوب-الشرقي وأقصى جنوب المملكة، وما بين 19 و25 درجة على العموم فيما تبقى من أرجاء المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 23 و29 بالمرتفعات والسفوح الجنوبية-الشرقية وقرب السواحل، وما بين 28 و35 درجة بسوس والمنطقة الشرقية وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 33 و38 درجة داخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي والسهول الداخلية، وما بين 34 و40 درجة بالسايس وداخل اللوكوس والغرب وهضاب الفوسفاط ووالماس.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة والمهدية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.