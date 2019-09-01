ملتقى يكشف السكري ويدعم المصابين في تنغير

محمد ايت حساين من تنغير

نظمت جمعية التآزر لمرضى داء السكري بمدينة تنغير، السبت، الملتقى الجهوي الثاني للكشف ودعم المصابين بداء السكري، وذلك بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتحت إشراف المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتنغير.

وقام حسن الزيتوني، عامل إقليم تنغير، إلى جانب عدد من المسؤولين، بزيارة تفقدية لهذه الحملة الاجتماعية التي استفاد منها عدد كبير من المواطنين، خصوصا من هم وضعية هشة، كما تم توزيع حوالي 300 آلة لقياس نسبة السكري في الدم.

أحمد زنو، رئيس جمعية التآزر لمرضى داء السكري، أوضح أن تنظيم الملتقى الجهوي الثاني لداء السكري بمدينة تنغير جاء بعد تنظيم الملتقى الأول سنة 2017 بالمدينة نفسها، مشيرا إلى أن هذا الملتقى عرف حضور اتحاد جمعيات داء السكري، الذي يضم 13 جمعية حاليا، ولافتا إلى أن التقلبات المناخية التي عرفتها مناطق الجنوب الشرقي في اليومين الأخيرين حالت دون حضور جميع الجمعيات.

وذكر المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الجمعيات التي حضرت هذا الملتقى هي من أكدز، والرشيدية وبوذنيب، وتنغير، والريش، وورزازات، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الموعد هو الكشف عن داء السكري، وإلقاء عروض تحسيسية، وإجراء فحوصات، ولافتا إلى أن الجمعية وفرت الفطور للمستفيدين بعد إجراء الفحوصات الضرورية.

وأضاف الجمعوي ذاته أن جمعية التآزر لمرضى داء السكري بإقليم تنغير تنظم كل سنة حملة طبية للكشف المبكر عن داء السكري، وتوعية وتحسيس المصابين بخطورة الداء والخطوات التي يجب اتباعها لتفادي مضاعفاته الخطيرة، لافتا إلى أن "الجمعية وزعت منذ تأسيسها أزيد من 1000 آلة لقياس نسبة السكر في الدم".