24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:28
|06:58
|13:32
|17:04
|19:58
|21:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هكذا يخفّف تدبير المخاطر والأزمات من تداعيات الكوارث الطبيعية
- العمراني يستعرض معالم السياسة الإفريقية للمغرب
- "التأمين التكافلي" يمنح "الأبناك الإسلامية" دفعة جديدة في المغرب
- مناصب بلا مسؤولية .. بنبركة يتساءل عن جدوى التعديل الحكومي
- تغيير المقررات الدراسية
مناصب بلا مسؤولية .. بنبركة يتساءل عن جدوى التعديل الحكومي (5.00)
الفاسي الفهري: "مبادرة الدفاع عن اللغة العربية" لا تعادي الفرنسية (5.00)
الضوضاء والانبعاثات السّامّة تحوّل الرباط إلى "مدينة بلا سيارات" (5.00)
مساعي الدكالي والأطباء تفشل في إيقاف برنامج إذاعي يدين "الاحتيال" (5.00)
نقابة مغربية تستعدّ لتنظيم "مسيرة شعبية" لفتح الحدود مع الجزائر (5.00)
- الفاسي الفهري: "مبادرة الدفاع عن اللغة العربية" لا تعادي الفرنسية - (105)
- هل تنسف خطوة "إسقاط الجنسية" آمال الإفراج عن الزفزافي ومن معه؟ - (103)
- بناة "نصب الهولوكوست" بمراكش يطلبون تدخل الملك محمد السادس - (87)
- مساعي الدكالي والأطباء تفشل في إيقاف برنامج إذاعي يدين "الاحتيال" - (82)
- احتلال الملك العمومي يستفحل وينغص حياة السكان بمدينة سلا - (69)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جنازة حاشدة تحف "مُجَند مكناس" .. الأم: حلم ابني ضابط بالجيش
ووري الثرى، اليوم السبت، جثمان ابن حي بياضة بمدينة أسفي، الشاب المجند المسمى قيد حياته عبد الكبير حسبي، الذي يبلغ من العمر 22 سنة، والذي وافته المنية بثكنة التجنيد العسكري بمدينة مكناس.
وكان الفقيد قد توفي يوم أمس الجمعة بثكنة التجنيد أياما قليلة بعد التحاقه بالخدمة العسكرية، ما خلف صدمة كبرى لدى عائلته وجيرانه وأصدقائه.
ووصل جثمان الشاب إلى مدينة أسفي بعد صلاة مغرب اليوم قادما من العاصمة الإسماعيلية.
وأوضحت مصادر هسبريس من مدينة أسفي أن المرحوم كان يعاني قيد حياته من مرض السكري المزمن، وأنه تعرض لطارئ صحي أسلم على إثره الروح إلى بارئها.
وقالت والدة المتوفى لهسبريس خلال مراسيم الدفن وهي تذرف دموعا أبت أن تتوقف: "ابني حصل على شهادة الباكالوريا وديبلومات متعددة ولم تنصفه الحكومة المغربية، ورغم ذلك كان مبتهجا لحظة التحاقه بالخدمة العسكرية كواجب وطني".
وزادت الأم المكلومة في فلذة كبدها: "كان يمني النفس بالترقي إلى مرتبة ضابط في نظام المؤسسة العسكرية، لكن إرادة رب العالمين كان لها قرار آخر حين اختطفه الموت مني".
وأجمع أقرباؤه وأصدقاؤه على نبل قيم المرحوم الذي لم ينصفه وطنه، ورغم ذلك قرر الانتماء إلى المؤسسة العسكرية للدفاع عن بلده، وأكدوا أنه كان قيد حياته يتناول أدوية داء السكري، وطالبوا بفتح تحقيق دقيق في هذه القضية، على حد تصريحاتهم المتطابقة لهسبريس.
وتعليقا على هذه الوفاة، قال حسن عابدات، رئيس المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات بأسفي، إن الشاب كان يعاني من مرض السكري ويحتاج لنظام غذائي خاص وممنوع عليه بذل مجهود لا يتناسب مع قدراته البدنية وحالته الصحية.
وتابع الناشط الحقوقي ذاته، في تصريح خص به هسبريس، بأن "للمؤسسة العسكرية نظام خاص في التداريب والتغذية، فالأولى مرهقة، والثانية تخضع لتوقيت مضبوط يتنافى مع حاجيات المريض بداء السكري الذي يجب عليه أخذ حاجياتها من السعرات الحرارية بين حين وآخر ولا يجب أن يتعرض للإجهاد".
وطالب عابدات بالكشف عن حيثيات وفاة عبد الكبير حسبي وتمكين أسرته وعائلته والرأي العام الوطني والمحلي من التقرير الذي سينجز بهذا الخصوص، على حد قوله لهسبريس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (30)
الى اين انت ذاهب يا وطني الى اين ارشدني
اخاف عليك من سوء الطريق
هل السبب قلة الشباب.
لكن المقال ذكر فيه ان النتوفي مات جراء مرض مزمن كان يعاني منه .
و للمعروف ان القبول بالخدمة العسكرية مرهون اولا بالسلامة البدنية و الصحية عامة (بعد الفحوصات و المشوفات و التحاليل و . .. الطبية).!!!!!!،،،،،،؟؟؟؟؟؟؟.
انا لله و انا اليه راجعون.
المؤسسة العسكرية ارتكبت خطأ بقبولها شخص مصاب بمرض مزمن مثل مرض السكري . هل الفحص الطبي لم يطبق بالشكل السليم ؟ أو لم يسأل عن استعمال الدواء و عن المرض المزمن ؟؟؟ يجب التحقيق في ملف القبول و تحديد المسؤولية و المحاسبة و تعويض عائلة المرحوم .
تداريب و مهام المجند تتطلب جهد بدني لا يناسب المريض بالسكري .
نسأل الله للفقيد الرحمه , ولذويه ومحبيه الصبر والسلوان ..
إنا لله و إنا إليه راجعون, لا حول و لا قوة الا بالله
اللهم أرحم الفقيد وأسكنه فسيح جناتك
اللهم باعد بينه و بين خطاياه كما باعدت بين المشرق و المغرب
اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس
اللهم أغسله بالثلج و الماء و البرد
اللهم أبدله دارآ خيرآ من داره و أهلآ خيرآ من أهله
اللهم أجمعنا و إياه في مستقر رحمتك
أمين يا رب العالمين
ولكن يبدو لي أن عباد الله غالطة فهاد التجنيد ، والحلم يكون ضابط وضابط صف، يبدو لي أن الناس غادي تصاب بصدمة نهار يكمل العام والتدريب ويقولوا لهم الله يعاون، خاص الإعلام يوعي الناس بأن هادشي مؤقت ومدته عام وينتهي. والله أعلم.
2- اشنوا الدور ديال الكونترول الطبي ملي قبل بالحالة ديال المرحوم
3- ياكما كين حالات اخرى (السكري/السيدا....)
4- واش المرحوم عسكري ولا لااااا
5واش الاهل ديالو غادين ياخدوا بحال ذوي الحقوق ديال عسكري متوفي
مصيبة مع هاد الدولة
ان لله وان اليه راجعون.