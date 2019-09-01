24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2806:5813:3217:0419:5821:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. مناصب بلا مسؤولية .. بنبركة يتساءل عن جدوى التعديل الحكومي (5.00)

  2. الفاسي الفهري: "مبادرة الدفاع عن اللغة العربية" لا تعادي الفرنسية (5.00)

  3. الضوضاء والانبعاثات السّامّة تحوّل الرباط إلى "مدينة بلا سيارات" (5.00)

  4. مساعي الدكالي والأطباء تفشل في إيقاف برنامج إذاعي يدين "الاحتيال" (5.00)

  5. نقابة مغربية تستعدّ لتنظيم "مسيرة شعبية" لفتح الحدود مع الجزائر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | جنازة حاشدة تحف "مُجَند مكناس" .. الأم: حلم ابني ضابط بالجيش

جنازة حاشدة تحف "مُجَند مكناس" .. الأم: حلم ابني ضابط بالجيش

جنازة حاشدة تحف "مُجَند مكناس" .. الأم: حلم ابني ضابط بالجيش
إبراهيم مغراوي (صور: محمد السلاوي)
السبت 31 غشت 2019 - 23:00

ووري الثرى، اليوم السبت، جثمان ابن حي بياضة بمدينة أسفي، الشاب المجند المسمى قيد حياته عبد الكبير حسبي، الذي يبلغ من العمر 22 سنة، والذي وافته المنية بثكنة التجنيد العسكري بمدينة مكناس.

وكان الفقيد قد توفي يوم أمس الجمعة بثكنة التجنيد أياما قليلة بعد التحاقه بالخدمة العسكرية، ما خلف صدمة كبرى لدى عائلته وجيرانه وأصدقائه.

ووصل جثمان الشاب إلى مدينة أسفي بعد صلاة مغرب اليوم قادما من العاصمة الإسماعيلية.

وأوضحت مصادر هسبريس من مدينة أسفي أن المرحوم كان يعاني قيد حياته من مرض السكري المزمن، وأنه تعرض لطارئ صحي أسلم على إثره الروح إلى بارئها.

وقالت والدة المتوفى لهسبريس خلال مراسيم الدفن وهي تذرف دموعا أبت أن تتوقف: "ابني حصل على شهادة الباكالوريا وديبلومات متعددة ولم تنصفه الحكومة المغربية، ورغم ذلك كان مبتهجا لحظة التحاقه بالخدمة العسكرية كواجب وطني".

وزادت الأم المكلومة في فلذة كبدها: "كان يمني النفس بالترقي إلى مرتبة ضابط في نظام المؤسسة العسكرية، لكن إرادة رب العالمين كان لها قرار آخر حين اختطفه الموت مني".

وأجمع أقرباؤه وأصدقاؤه على نبل قيم المرحوم الذي لم ينصفه وطنه، ورغم ذلك قرر الانتماء إلى المؤسسة العسكرية للدفاع عن بلده، وأكدوا أنه كان قيد حياته يتناول أدوية داء السكري، وطالبوا بفتح تحقيق دقيق في هذه القضية، على حد تصريحاتهم المتطابقة لهسبريس.

وتعليقا على هذه الوفاة، قال حسن عابدات، رئيس المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات بأسفي، إن الشاب كان يعاني من مرض السكري ويحتاج لنظام غذائي خاص وممنوع عليه بذل مجهود لا يتناسب مع قدراته البدنية وحالته الصحية.

وتابع الناشط الحقوقي ذاته، في تصريح خص به هسبريس، بأن "للمؤسسة العسكرية نظام خاص في التداريب والتغذية، فالأولى مرهقة، والثانية تخضع لتوقيت مضبوط يتنافى مع حاجيات المريض بداء السكري الذي يجب عليه أخذ حاجياتها من السعرات الحرارية بين حين وآخر ولا يجب أن يتعرض للإجهاد".

وطالب عابدات بالكشف عن حيثيات وفاة عبد الكبير حسبي وتمكين أسرته وعائلته والرأي العام الوطني والمحلي من التقرير الذي سينجز بهذا الخصوص، على حد قوله لهسبريس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - محمد السبت 31 غشت 2019 - 23:13
اللهم ارحمه واغفر له. في كل بلاد العالم يتم فحص المجندين الجدد طبيا والكشف عن ملائمتهم للتجنيد من عدمه بواسطة أطباء مختصين مثل كشوفات الرياضيين واللاعبين. و يتم استجواب الملتحقين عن امراضهم ونوع الادوية التي ياخذونها الخ الخ. اما في مغربنا الحبيب فمن يبني الملاعب في الوديان لا تساله عن بديهيات الأمور. والله المستعان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
2 - ادم السبت 31 غشت 2019 - 23:13
كان مضلوم في وطنه وغدرت بيه الحكومة وخلاتو بدون عمل ورغم دالك تطوع في الجيش ...كم انت صبور ايها الشعب ...حسبي الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
3 - محمد سلا السبت 31 غشت 2019 - 23:14
السؤال الذي يتبادر للدهن للوهلة الأولى كيف أن الطاقم المكلف بالتحاليل الطبية لم يكتشفوا مرضه المزمن هل هذا تقصير في واجبهم المهني ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
4 - ابن طنجة السبت 31 غشت 2019 - 23:14
سيصبح ان شاء الله ضابط صف مع الملائكة في الجنة وعسى ان تكرهو شيئا وهو خير لكم وعسى از تحبو شيئا وهو شر لكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
5 - لمتوني السبت 31 غشت 2019 - 23:18
رحم الله هدا الشاب ولكن بالنسبة للفحص الطبي كيفاش هو مريض وما عرفوهش عكس المباريات الغير عسكرية فاش كيبغيو يقصيو ناجحين فالمباراة لغرض لاما كيديرولهوم فحص طبي وكيقولولهوم راكوم مراض وخا يكونو صحاح اغلب الشباب اللي مشى للتجنيد ما مشاش باش يدافع على الوطن مشى حيت ما عندو ما يبقى يدير برا وحيت طامعين فانهم يرسموهوم اللهم العسكر ولا البطالة فهدا الشاب حيب رواية امه حاصل على الباك وعدة دبلومات ولا يشتغل التحنيد وضع لغسل ادمغة الشباب والدفاع عن النظام السياسي وليس الدفاع عن الوطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
6 - تجنيد المرضى... السبت 31 غشت 2019 - 23:19
أيعقل قبول شاب مريض بالسكري للالتحاق بالتجنيد العسكري أرجوا فتح تحقيق في القضية و تعويض العائلة، سبحان الله لم ينصفه الوطن و لم تنصفه الثكنة و تعفيه من المهام فالشخص المريض بالسكري أو ارتفاع ضغط الدم أو القصور الكلوي أو ضعيفي النظر لا يمكن و بأي طائل كان أن يتم قبولهم للالتحاق بالخدمة العسكرية و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم، رحم الله الفقيد و انا لله و انا اليه راجعون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
7 - محمد السبت 31 غشت 2019 - 23:22
مريض بداء السكري المزمن النوع 1 يحتاج الأنسولين باستمرار ناهيك عن المضاعفات التي تكون جد خطيرة بالنسبة لهؤلاء المرضى كالهبوط الحاد لنسبة السكر في الدم أو حالات الغيبوبة الناتجة عن الارتفاع و و و...كل هذا و تم تجنيد السيد: كيف اجتاز الفحص الطبي مصله مثل الآخرين؟ واش هذه هي الكفاءة التي تقولون أننها تتوفر في المؤسسة العسكرية؟ مؤسسة فاسدة مثلها مثل جميع القطاعات في هاته البلاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
8 - badr.Madrid السبت 31 غشت 2019 - 23:25
رحم الله الفقيد و اسكنه فسيح جناته وانا لله وإنا إليه راجعون .وألهم أهله الصبر والسلوان .هذا هو مغربنا الحبيب هل يعقل أن شخص مريض بداء السكري أن يتقدم للخدمة العسكرية وما فائدة التححقيق إذا لم تكن هناك محاسبة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
9 - benayad السبت 31 غشت 2019 - 23:25
ان لله وانا اليه راجعون .كذلك شكر مشكور الافردا القوات المسلحة المغربية الذي اقامته جنازة رسمية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
10 - mustapha السبت 31 غشت 2019 - 23:28
رحم الله المتوفي

الى اين انت ذاهب يا وطني الى اين ارشدني
اخاف عليك من سوء الطريق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
11 - آية السبت 31 غشت 2019 - 23:28
رحم الله الفقيد وغفر له....الذي لم أفهمه هو كيف اجتاز الفحص الطبي..؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
12 - abdou السبت 31 غشت 2019 - 23:29
مالداعي الى ادماج شاب يعاني من السكري في التجنيد ؟
هل السبب قلة الشباب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
13 - الهام السبت 31 غشت 2019 - 23:30
الله يرحم هذا الشاب و يصبر اهله بالحق غير سمحي لي اميمتي كان عليك منعه انت وا اقاربه بالقوة و التبليغ عنه اذا لزم الامر لدى مركز التجنيد 22 سنة مازال شاب و لديه اندفاع و تهور الشباب ليتخد خطوة شكلت خطرا على حياته لهذا كان لابد لشخص اخر ان يقف بقوة امامه حيثيات الوفاة واضحة وضوح الشمس مرض السكري في هذا السن يعلم مرضه ويكون تحت العلاج و المراقبة وكان عليه رحمه الله التصريح بالادوية التي ياخذها لكن مع الاسف استوفى الاجل ولم يعد في العمر بقية وهذا درس لمن يختار المجندين للتاكد من صحتهم جيدا لان الافاق المغلقة للكثير من الشباب تجعلهم يفعلون المستحيل لايجاد مخرج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
14 - Allal السبت 31 غشت 2019 - 23:31
هذا مثال آخر على أن الشباب المغربي مقهور في بلده . حاصل على البكالوريا و شواهد أخرى ولم يجد عمل وأوصدت في وجهه جميع الأبواب والسبل. رأى في الخدمة العسكرية بصيص من الأمل فغامر رغم مرضه لعله يرد لأمه شيئا من ذلك الجميل٠ رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه وألهم أمه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون ٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
15 - مواطن بسيط السبت 31 غشت 2019 - 23:33
هذه الحادتة تظهر بالملموس الإستهتار بأرواح المغاربة كيف يعقل أن يتم إنتقاء المجندين من دون فحصهم والإكتفاء بالسؤال وهل يسمون السناطة و قياس التونسيو فحصا !!!! الشيء الذي لم أفهمه الدولة لاتوفر شيئا سوى القهر والجوع فلماذا تقف أمام من يريد مغادرتها بالرصاص
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
16 - محمد السبت 31 غشت 2019 - 23:33
كنت قدضننت انه توفي نتيجة حاذت (شغل -تدريب).
لكن المقال ذكر فيه ان النتوفي مات جراء مرض مزمن كان يعاني منه .
و للمعروف ان القبول بالخدمة العسكرية مرهون اولا بالسلامة البدنية و الصحية عامة (بعد الفحوصات و المشوفات و التحاليل و . .. الطبية).!!!!!!،،،،،،؟؟؟؟؟؟؟.
انا لله و انا اليه راجعون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
17 - حسن السبت 31 غشت 2019 - 23:34
ان لله و ان اليه راجعون. تعازي لعائلة المرحوم.
المؤسسة العسكرية ارتكبت خطأ بقبولها شخص مصاب بمرض مزمن مثل مرض السكري . هل الفحص الطبي لم يطبق بالشكل السليم ؟ أو لم يسأل عن استعمال الدواء و عن المرض المزمن ؟؟؟ يجب التحقيق في ملف القبول و تحديد المسؤولية و المحاسبة و تعويض عائلة المرحوم .
تداريب و مهام المجند تتطلب جهد بدني لا يناسب المريض بالسكري .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
18 - غاضب السبت 31 غشت 2019 - 23:34
الله يرحموا او يوسع عليه القبر ديالو كيف ما كان الحال النية أبلغ من العمل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
19 - Lalla leila السبت 31 غشت 2019 - 23:36
يقول الله في كتابه العزيز:"وبشر الصابرين إذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك المهتدون".صدق الله العظيم
نسأل الله للفقيد الرحمه , ولذويه ومحبيه الصبر والسلوان ..
إنا لله و إنا إليه راجعون, لا حول و لا قوة الا بالله
اللهم أرحم الفقيد وأسكنه فسيح جناتك
اللهم باعد بينه و بين خطاياه كما باعدت بين المشرق و المغرب
اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس
اللهم أغسله بالثلج و الماء و البرد
اللهم أبدله دارآ خيرآ من داره و أهلآ خيرآ من أهله
اللهم أجمعنا و إياه في مستقر رحمتك
أمين يا رب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
20 - هاشمي السبت 31 غشت 2019 - 23:36
الشاب الذي توفي بالثكنة رحمه الله صرحت والدته أنه كان مريضا بالسكر ... من يتحمل المسؤولية في هذه الحالة المجند المتوفى أم والدته أم الطاقم الطبي للثكنة ... حالة تستدعي فتح تحقيق للوقوف على الحقيقة و معاقبة المسؤول عن تجنيده رغم أنه مريض .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
21 - aziz السبت 31 غشت 2019 - 23:36
مسكين....كان ينوي أن يكون ضابطا في مؤسسة الجيش، إنه فهم مغلوط عن التجنيد الإجبار ......المسؤولية على من تقع في ذلك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ رحمه الله .......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
22 - أغشثول السبت 31 غشت 2019 - 23:41
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم أمه الصبر والسلوان.
ولكن يبدو لي أن عباد الله غالطة فهاد التجنيد ، والحلم يكون ضابط وضابط صف، يبدو لي أن الناس غادي تصاب بصدمة نهار يكمل العام والتدريب ويقولوا لهم الله يعاون، خاص الإعلام يوعي الناس بأن هادشي مؤقت ومدته عام وينتهي. والله أعلم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
23 - Said السبت 31 غشت 2019 - 23:43
1-"وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ" صدق الله العظيم
2- اشنوا الدور ديال الكونترول الطبي ملي قبل بالحالة ديال المرحوم
3- ياكما كين حالات اخرى (السكري/السيدا....)
4- واش المرحوم عسكري ولا لااااا
5واش الاهل ديالو غادين ياخدوا بحال ذوي الحقوق ديال عسكري متوفي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - ilias87 السبت 31 غشت 2019 - 23:46
جميع البلدان تتقدم الا المغرب يتاخر. خطاء فادح من مسؤولي التجنيد العسكري يجب محاسبتهم عليه وتعويض اسرة المرحوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - المطلب السبت 31 غشت 2019 - 23:46
الله يرحمو ويصبر الاسرة والله يرحمنا وخا احياء ويصبر الاسر ديالنا لافرق بين الموتى والاحياء في بلدي كلهم لا قيمة لهم كالجراد .جنازة بدون اي وزير لان الشاب اراد التجنيد والدفاع عن الوطن اما لو كان ممثلا او مغنيا فجنازته سيحظرها وزراء وامناء احزاب.كاين الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - جواد السبت 31 غشت 2019 - 23:47
كيف لشاب في مقتبل العمر ان يدهب للتجنيد
مصيبة مع هاد الدولة
ان لله وان اليه راجعون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - مريض بالسكري السبت 31 غشت 2019 - 23:50
رحم الله الفقيد و اسكنه فسيح جناته. المريض بالسكري لا يمكن او يسمح له بالتجنيد العسكري. فالمسؤول الاول و الاخير عن هذه الفاجعة هو الطبيب العسكري الذي قام بفحص المتوفى و رغم معرفته بالمرض رخص له .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - خالد السبت 31 غشت 2019 - 23:51
مرحوم عندو مرض مزمن اوخا هكاك دوزو الطبيب العسكري.كيعني ان هاذ الطبيب مدارش خدمتو غير كان مسربس او صفي ....احضي راسك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - ورزازات السبت 31 غشت 2019 - 23:53
تعازيا الحارة الى والدته والى أسرته وعائلته وجميع أصدقائه . (وماتدري نفس بأي أرض تموت) إنا لله وإن إليه راجعون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
30 - مغربيۃ بامريكا السبت 31 غشت 2019 - 23:57
ابن مدينتي الله يرحمك و يرزق ميمتك الصبر الفقر صعيييب و صعيب اكتر ملي تكون باغي تخدم و قريتي و لاكن ما لقيتيش و زادت دابۃ تكفسات ملي شواهد الجامعيۃ ما بقات عندها قيمۃ خاص اتكوين المهني و الولد الله يرحمو ها هو عندو تكوين و الديبلومات و ما لقی خدمۃ فضطر يكدب و يغطي علی المرض ديالو با يدخل للتجنيد و فرحان مسكين و باغي يضرب تمارۃ واخۃ مريض باش يعاون دارهم الله يرحمو و العجيب في الامر وا الناس لفي التجنيد ما كيديروش الفحص الطبي و التحاليل با يشوفو الحالۃ ديال كا واحد ولا كي كتافيو بفحص النظر و السلام الحصول الهربۃ الهربۃ لمت استطاع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 30 | عرض: 1 - 30

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.