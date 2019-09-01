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سيول العواصف الرعدية تهدد مدرسة ضاحية ميدلت

سيول العواصف الرعدية تهدد مدرسة ضاحية ميدلت
ياسين أوشن
الأحد 01 شتنبر 2019 - 08:59

بعد فاجعة "ملعب تزيرت" بإقليم تارودانت، التي راح ضحيتها قبل أيام سبعة أشخاص، طفا على السطح موضوع "مدارس سفح الجبل"، التي تكون عرضة لخطر السيول والفيضانات الناتجة عن الزخات المطرية والعواصف الرعدية.

وفي هذا الإطار، انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لإحدى المدارس بدوار أيت مرزوك جماعة أنمزي إقليم ميدلت، توثق قرب المدرسة من الوادي، وهو الوضع الذي أثار انتباه أبناء المنطقة، الذين حذروا من أنه قد يكون سببا مباشرا في وقوع فواجع مستقبلا في صفوف التلميذات والتلاميذ إذا لم يؤخذ المعطى على محمل الجد.

وقال فاعل جمعوي يتحدر من المنطقة: "إن تلك المدرسة، التي تتضمن جميع المستويات الابتدائية والتي كثرت التعليقات حولها، تعود إلى سنوات التسعينات من القرن الماضي حيث كان الوادي بعيدا عنها، لكن بفعل تراكم الرمال وغياب التشجير وتوالي السنوات، ارتفع مستوى الوادي واقترب من المدرسة، لكنه لا يشكل خطرا عليها".

وتابع المتحدث الذي فضل عدم ذكر هويته، في اتصال هاتفي بهسبريس، أن المدرسة لم تُبن قرب الوادي عند انطلاق أشغالها، وأن الزاوية التي التقطت منها الصورة تبين أنها بمحاذاته، بيد أن هناك مسافة بينهما في الحقيقة.

وقال: "حتى وإن فكرت السلطات في بناء مدرسة أخرى، من الصعوبة بمكان توفير مؤسسة بين عشية وضحاها، خصوصا ونحن على أبواب سنة دراسية جديدة تفصلنا عنها خمسة أيام، لأن الأمر يتطلب موارد مالية ودراسات ميدانية، وهذا يتطلب وقتا وميزانية".

من جهته، قال صغير حسين، رئيس جماعة أنمزي، في اتصال هاتفي بهسبريس، إن "الوادي بعيد عن المدرسة ولا يشكل خطرا عليها"، ووعد بأنه سيعاود الاتصال في ما بعد نظرا إلى انشغاله حينها، غير أنه لم يفعل.

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