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غياب مراحيض عمومية يؤرق الزوار ويُحرج مجلس المدينة في العاصمة

غياب مراحيض عمومية يؤرق الزوار ويُحرج مجلس المدينة في العاصمة
هسبريس - يوسف لخضر
الأحد 01 شتنبر 2019 - 13:00

ما تزال عاصمة المملكة لا تتوفر على مراحيض عمومية تليق بها باعتبارها إحدى أكبر وأكثر المدن كثافة من حيث عدد سكانها وزوارها، كما أن المراحيض تعتبر من المرافق العمومية الضرورية التي تُقاس بها جاذبية كل مدينة.

وباستثناء مرحاض عمومي قديم يوجد في باب الأحد وسط العاصمة الرباط، لم تُقدم السلطات المحلية على توفير مراحيض عمومية جديدة في مستوى المشاريع المُهيكلة التي تعرفها المدينة في السنوات الأخيرة بتكلفة مالية ضخمة.

وسبق لعدد من الجمعيات أن وجهت مراسلات إلى مجلس المدينة تُنبه من خلالها إلى الآثار الوخيمة لغياب هذه المرافق، لكن إلى حد الساعة لم ينفذ شيء على أرض الواقع على الرغم من قرب انتهاء البرنامج المهيكل الضخم "الرباط مدينة الأنوار".

وكان مجلس مدينة الرباط قد ناقش هذا الأمر قبل سنوات، ووافق في دورة أكتوبر من سنة 2017 على دفتر تحملات خاص بالمراحيض العمومية، لكن سنتين بعد ذلك لا تنفيذ على أرض الواقع.

وأثار عُمر الحياني، مستشار عن فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس المدينة، هذا الأمر في سؤال كتابي وجهه إلى رئيس مجلس مدينة الرباط، محمد صديقي، عن حزب العدالة والتنمية.

وقال الحياني في مراسلته: "بعد سنتين على موافقة المجلس على دفتر التحملات الخاصة بالمراحيض العمومية، لا يوجد أي أثر لها في ظل معاناة السكان والزوار، خصوصاً الأطفال والمسنين والمرضى، من غياب هذا المرفق العمومي".

وسبق أن أظهرت دراسة أجراها طلبة من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة سنة 2017 أن النساء بالمغرب في حاجة إلى مراحيض عمومية وآمنة، نظراً لكونهن يستعلمنها أكثر من الرجال، الأمر الذي يجعلهن يعانين من ضُعف عددها، وإن وجدت على قلتها فهي لا تحترم معايير النظافة المطلوبة.

وتفيد خلاصات الدراسة سالفة الذكر بأن غياب وضُعف عدد المراحيض العمومية في المغرب راجع أساساً إلى الثقافة المغربية التي تعتبر هذا الموضوع من الطابوهات، وفي المقابل الثاني يرتبط ذلك بغياب سياسة عمومية وعدم اهتمام المنتخبين محلياً بهذا الموضوع.

وبحسب أرقام لجمعية النساء للبيئة في الرباط، فإن 1 من كل ثلاثة أشخاص بالمغرب لا يتوفرون على مراحيض لائقة، و34 في المائة من سكان القرى يفتقرون إلى المرافق الصحية، فيما تعرف 6000 مدرسة عبر ربوع المملكة غياباً للتجهيزات الصحية، الأمر الذي يعتبر عاملاً من عوامل الهدر المدرسي، خصوصاً لدى الفتيات.

وتطالب جمعية النساء للبيئة بمراحيض عمومية محترمة للجميع، لما لها من أهمية في حياة المواطنين، كما تؤكد أن توفير مراحيض نظيفة ولائقة يساهم في تجنب العديد من الأمراض كالإسهال الفيروسي والبكتيري، والكوليرا، والكساح، والأمراض الطفيلية، والتهابات المسالك البولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - smail smouni الأحد 01 شتنبر 2019 - 13:09
اديس بابا عاصمة إثيوبيا كانت في الأمس القريب اكفس مدينة في إفريقيا لدرجة كنا نضحكو عليهم أصبحت الأن احسن المدن الإفريقية و حنا مزال في عاصمة المملكة الكريمة كنقلبو غير على مرحاض يمكن حنا البلد الوحيد الماضي خير من الحاضر ديالو
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2 - احمد الأحد 01 شتنبر 2019 - 13:14
مدن المغرب كلها لا تتوفر على مراحيض عمومية. يلا بغيتي تدخل للمرحاض خاصك تمشي لشي مقهى وتشرب شي حاجة. كيفاش بغيتو السياح يجيو للمغرب والمجلس البلدي ما فكر يدير حتى مراحيض عمومية.
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3 - نصراوي الأحد 01 شتنبر 2019 - 13:14
لو كان المسؤولون ينزلون للشارع بالساعات ويقفون على شؤون المواطنين حينداك سيحل هذا المشكل العويص
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4 - محمد الأحد 01 شتنبر 2019 - 13:15
فين ما يتطرح شي مشكل كنسميوها فالمسؤولين، لنفرض مجلس المدينة قرر يوفر 50 مرحاض عمومي فالعاصمة، تصوروا معايا كيف غادي يوليوا هاد المراحيض من بعد أسبوع؟ واش عقلتوا على مراحيض المؤسسات التعليمية فين كنا كنقراوا؟
فاجعة ملعب تيزنيت مثلا، واش أعباد الله البشر كيشوف الخطر قدام عينو و جالس كيتفرج و كيصور و فالاخير سميوها فالمسؤولين، وي أنا متافق أن المسؤولين مدايرينش خدمتهم ولكن البشر مع الأسف ناقص تربية
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5 - Allal الأحد 01 شتنبر 2019 - 13:16
إن هذه السياسة العقيمة هي التي تجبر المواطن أن يتبول في أي مكان. من الملاحظ أن المجالس لا تعير اهتماما للنظافة والأدلة على ذلك كثيرة فجل المدن تعاني من مشاكل الأزبال والمراحيض العمومية ومطارح الأزبال٠ حتى أننا نتساءل إذا كانت هذه المجالس لا تنكب على مثل هذه المشاكل فما هي انشغالاتها؟
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6 - Nabil الأحد 01 شتنبر 2019 - 13:18
L’occident a fabriqué les ordinateurs nous meme les toilettes en y arrive pas
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7 - بربيش الأحد 01 شتنبر 2019 - 13:24
لهذا السبب كنت دائما ألاحظ وجود براز يابس تحت أسوار الرباط..وهذا موجود أيضا في معظم المدن المغربية.... يا إلهي! هل نحن بدائيون إلى هذه الدرجة؟
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8 - ادم الأحد 01 شتنبر 2019 - 13:24
كل المدن المغربية لاتتوفر على مراحيض وليست العاصمة وحدها على عكس مدن العالم التي توفر مراحيض نظيفة للناس في كل المدن
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9 - خلصو الأحد 01 شتنبر 2019 - 13:26
80 في المئة من المغاربة لا يدفعون ضريبة النظافة او اي ضريبة جماعية وباغين بزاف الحوايج.خلصو ضرائبكم باش تتحقق مطالبكم,را الواجبات قبل الحقوق
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10 - مهاجر وجدي الأحد 01 شتنبر 2019 - 13:27
السياحة ليست فقط هي البحر و أشعة الشمس و المناخ بل هي أيضا وسائل الترفيه والمراحيض النضيفة بالمجان وفي كل مدينة بل هي أيضا القضاء على الغش و الحلوف على الكذب كما هي القضاء على السرقة و الاحتيال و على المشرملين و الشمكارة
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11 - ولد رحمة العميري الأحد 01 شتنبر 2019 - 13:28
المراحيض العمومية حاجة ضرورية ، لكن المشكل ليس في إنشائها بل في صيانتها و تسييرها اللتان تعرفان فوضى و ارتجالية في تدبيرها، وكنت شاهدا على مراحيض عمومية بباب الاحد تحولت لنقط سوداء و اوكار لمختلف الموبيقات....
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12 - Mogador الأحد 01 شتنبر 2019 - 13:28
الكل ينتابه الغضب عندما يرى المارة يتبولون بجانب أسوار مدينة الرباط و بمدن مغربية كثيرة، و السبب غياب مراحيض عمومية كافية و حتى إن وجدت تجدها في حالة جد مزرية، و المشكل الأكبر أنه في السياسات العمومية لا تطرح فكرة بناء المراحيض العمومية لا على المدى القريب أو المتوسط، أما إذا تحدثنا عن تأثير هذا الغياب عن السياحة و السياح فالحديث سيطول.
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13 - مرحاض مفتوح الأحد 01 شتنبر 2019 - 13:30
عيب ان تمر بجانب بنك المغرب قبالة شارع محمد الخامس و ترى منظرا مقززا لتبول الناس على الحائط. قس على ذلك في جنبات محطة القامرة و غيرها.
الحل سهل يا مجلس بلدية الرباط ما دمتم لا تريدون التفكير . يكفي ان تحفروا ستة امتار مكعبة في اي طروطوار و تضعوا فيها حاوية مجهزة بمراحيض ترتبط بالشبكة الرئيسية ثم تسلموا بعقد المنشاة لاربعة مجازين لتدبيرها و تكحزوا اللور
ايوا جربوا الحل
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14 - simo الأحد 01 شتنبر 2019 - 13:31
اودي في جميع المدن.....الا القليل مثل طنجة على الممر البحري او اصيلة.....اما وسط المدينة غي المقاهي الا بغاو يخليوك الدخل المرحاض وتيكونو مسدودين بالساروة.......تتبغي تقطي حاجتك وتخلص ومكينحتى مرحاض...حشومة وعار ....وزناقي المسدود خانز بالرئحة الكريهة..حيت غي تخبى وقضي حاجة....ههههههههه....مل الدار البيضاء
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