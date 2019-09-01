24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
01/09/2019
الأيام القادمة
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:28
|06:58
|13:32
|17:04
|19:58
|21:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
- فيلم "المفقودون" .. رحلة إلى جزيرة معزولة تتخبّط بين اليأس والأمل
- دراسة غير مسبوقة: عوامل غير جينية وراء الممارسات الجنسية المثلية
- محنة ذوي الإعاقة
- ثلاث جمعيات تحذر من الجرعة الزائدة للمخدرات
- الضوضاء والانبعاثات السّامّة تحوّل الرباط إلى "مدينة بلا سيارات"
الضوضاء والانبعاثات السّامّة تحوّل الرباط إلى "مدينة بلا سيارات" (5.00)
مساعي الدكالي والأطباء تفشل في إيقاف برنامج إذاعي يدين "الاحتيال" (5.00)
نقابة مغربية تستعدّ لتنظيم "مسيرة شعبية" لفتح الحدود مع الجزائر (3.00)
وزارة التربية تعلن موعد الدخول المدرسي وسط احتجاجات الأساتذة (2.00)
- مساعي الدكالي والأطباء تفشل في إيقاف برنامج إذاعي يدين "الاحتيال" - (93)
- بناة "نصب الهولوكوست" بمراكش يطلبون تدخل الملك محمد السادس - (91)
- نقابة مغربية تستعدّ لتنظيم "مسيرة شعبية" لفتح الحدود مع الجزائر - (86)
- "إقصاء اسم سلا" يدفع إلى "اعتداء" شاب على واجهة حافلة لـ"ألزا" - (78)
- جنازة حاشدة تحف "مُجَند مكناس" .. الأم: حلم ابني ضابط بالجيش - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الأرصاد الجوية: زخات رعدية تضرب أقاليم بالمملكة
الأحد 01 شتنبر 2019 - 12:05
أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية محليا قوية من "المستوى البرتقالي"، اليوم الأحد من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة العاشرة مساء، وذلك بعدد من أقاليم المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن هذه الزخات الرعدية ستهم أقاليم الحوز وأوسرد وأسا-الزاك و السمارة وورزازات ووادي الذهب وتارودانت وطاطا، ويمكن أن تكون مصحوبة محليا بالبرَد ورياح عاصفية.