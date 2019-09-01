الأرصاد الجوية: زخات رعدية تضرب أقاليم بالمملكة

هسبريس من الرباط

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية محليا قوية من "المستوى البرتقالي"، اليوم الأحد من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة العاشرة مساء، وذلك بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن هذه الزخات الرعدية ستهم أقاليم الحوز وأوسرد وأسا-الزاك و السمارة وورزازات ووادي الذهب وتارودانت وطاطا، ويمكن أن تكون مصحوبة محليا بالبرَد ورياح عاصفية.