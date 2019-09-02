توقعات أحوال الطقس اليوم الاثنين في المغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين، مرور سحب كثيفة بالسواحل ما بين أسفي والقنيطرة حيث من المحتمل أن تكون مصحوبة بأمطار ضعيفة.

وستهم سحب منخفضة كثيفة الواجهة المتوسطية مع احتمال نزول أمطار جد خفيفة محليا. كما سيلاحظ تمركز خلايا غير مستقرة مصحوبة بقطرات أو بزخات مطرية رعدية بمرتفعات الأطلس وسهوله الغربية، وكذا هضاب الفوسفاط ووالماس، والسفوح الجنوبية الشرقية والريف.

وستتمركز سحب مدارية بالأقاليم الجنوبية مما سيعطي قطرات وزخات مطرية رعدية، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة وبالواجهة المتوسطية وشمالية إلى أحيانا غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و18 درجة بالمرتفعات، وما بين 23 و28 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد وستكون ما بين 19 و25 درجة عموما في ما تبقى من أرجاء المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 23 و29 درجة بالمرتفعات، وبالسفوح الجنوبية الشرقية وبالقرب من السواحل، وما بين 28 و35 درجة بسوس والمنطقة الشرقية وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 33 و38 درجة داخل الأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي وبالسهول الداخلية، وما بين 34 و40 درجة بالسايس وداخل اللوكوس والغرب وهضاب الفوسفاط ووالماس.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز وباقي المناطق.