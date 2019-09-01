24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2806:5813:3217:0419:5821:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. "حزب الله" يعلن تدمير آليّة إسرائيلية جنوب لبنان (5.00)

  2. جيش ميانمار يتوعّد "مستهدفي الروهينغا" بالعقاب (5.00)

  3. نقابة مغربية تستعدّ لتنظيم "مسيرة شعبية" لفتح الحدود مع الجزائر (3.00)

  4. خبير يوصي المغاربة بالبحث عن المهارات النفسية عند السياسيين (3.00)

  5. رياح التغيير تهبّ على السودانيّين .. قصات الشعر وبيع الشاي والتدخين (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | السيول تتسبّب في تضرر مقاطع طرقية بين بومالن دادس وإكنيون

السيول تتسبّب في تضرر مقاطع طرقية بين بومالن دادس وإكنيون

السيول تتسبّب في تضرر مقاطع طرقية بين بومالن دادس وإكنيون
محمد ايت حساين من تنغير
الأحد 01 شتنبر 2019 - 19:00

عرف إقليم تنغير خلال الأيام الثلاثة الأخيرة تساقطات مطرية مهمة، تسببت في فيضان بعض الأودية الرئيسية، ما أدى إلى تضرر مجموعة من المقاطع الطرقية، خصوصا الطريق الإقليمية رقم 1504 الرابطة بين بومالن دادس وإكنيون، والتي تضررت بشكل كبير، إذ تآكلت في عدة مناطق.

السيول التي عرفتها مناطق إكنيون أمس السبت أدت إلى تآكل جنبات الطريق الإقليمية المذكورة، وانجراف التربة إلى وسطها بمجموعة من النقط، ما تسبب في عرقلة حركة السير، وأثار استنكار عدد من المواطنين والسائقين الذين استقت هسبريس آراءهم.

كمال أيت علي، من ساكنة إكنيون، أوضح أن الطريق الإقليمية الرابطة بين إكنيون وبومالن دادس أصبحت غير صالحة للاستعمال، لتضررها بفعل التساقطات المطرية والسيول القوية التي عرفتها المنطقة، مشيرا إلى أن بعض النقط بهذه الطريق، خصوصا بالقرب من أيت ولال، تضررت بشكل كبير وانهارت أجزاء كبيرة منها.

وأضاف متحدث هسبريس أن معاناة الساكنة تتفاقم كل سنة مع أولى التساقطات المطرية نتيجة الانقطاع المتكررة لهذه الطرق، مبرزا أن الطريق المذكورة لم تعد صالحة وأضحت شبيهة بمسلك غير معبد، ومتسائلا عن غياب دور وزارة التجهيز والنقل وباقي المصالح في إصلاح النقط المتضررة بهذه الطريق المصنفة، وفق تعبيره.

ولاحظت جريدة هسبريس الإلكترونية، خلال تواجدها بمنطقة إكنيون، مجموعة من الأطفال القاصرين، حاملين أدوات بسيطة، يعملون على إصلاح ما أفسدته هذه السيول في الطريق الإقليمية المذكورة، كما أنهم يهرولون إلى أول سيارة تقف بالقرب منهم لعلهم يحصلون على دراهم كمقابل لما يفعلونه.

محمد حكمي، المدير الإقليمي لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بتنغير، أوضح أنه إثر التساقطات الرعدية الأخيرة عرفت مجموعة من الطرق بإقليم تنغير انقطاعات، مشيرا إلى أن المديرية قامت بتسخير مواردها البشرية وجميع الآليات المتوفرة من أجل الإسراع في إعادة فتح الطرقات المقطوعة أمام حركة المرور، من خلال إزالة الأحجار والأتربة وإصلاح الأماكن المتضررة.

وأوضح المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس، أن المديرية الإقليمية ستعطي قريبا انطلاقة أشغال مشروعين خاصين بإصلاح أضرار الفيضانات بكل من الطريق الجهوية 704 والطريق الوطنية رقم 12، والطريق الإقليمية رقم 1504، والطريق الجهوية رقم 17، مشيرا إلى أن فرق المديرية تعمل حوالي 20 ساعة في اليوم وطيلة الأيام من أجل الإسراع في إعادة الأمور إلى طبيعتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - أيوب المغربي الأحد 01 شتنبر 2019 - 19:17
فين هيا هاد الطريق؟؟؟
أنا كيبان ليا غير بيست
لا حول وخلاص
الطريق راها فجيب المسؤول
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - Boumalne Dades الأحد 01 شتنبر 2019 - 19:34
Boumalne Dades et ses régions ont besoins des routes qui relient la ville de Boumalne Dades et Ikniouend'une part et Boumalne Dades et Msmrir d'une autre part.Pour que notre région s'évolué et se développe il faudra la soutenir d''une façon efficace
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - كاينة الأحد 01 شتنبر 2019 - 19:35
بنية تحتية مهترئة لجميع مناطق المغرب باستتناء بعض المناطق التي يهتم بها النظام السياسي ليتبجخ بها خارجيا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.