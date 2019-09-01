24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2806:5813:3217:0419:5821:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. "حزب الله" يعلن تدمير آليّة إسرائيلية جنوب لبنان (5.00)

  2. جيش ميانمار يتوعّد "مستهدفي الروهينغا" بالعقاب (5.00)

  3. نقابة مغربية تستعدّ لتنظيم "مسيرة شعبية" لفتح الحدود مع الجزائر (3.00)

  4. خبير يوصي المغاربة بالبحث عن المهارات النفسية عند السياسيين (3.00)

  5. رياح التغيير تهبّ على السودانيّين .. قصات الشعر وبيع الشاي والتدخين (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | مديرية ميدلت توضح بخصوص مدرسة أيت مرزوك

مديرية ميدلت توضح بخصوص مدرسة أيت مرزوك

مديرية ميدلت توضح بخصوص مدرسة أيت مرزوك
محمد ايت حساين
الأحد 01 شتنبر 2019 - 20:16

إثر المقال الذي نشرته جريدة هسبريس الإلكترونية، الأحد، حول الخطر المحدق بإحدى المدارس الوقعة بدوار أيت مرزوك، جماعة أنمزي إقليم ميدلت، لكونها تتواجد بالقرب من أحد الأودية، وتهددها السيول والفيضانات الناتجة عن التساقطات المطرية والعواصف الرعدية، أصدرت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بميدلت بلاغا تطمئن من خلاله أولياء أمور التلميذات والتلاميذ وفعاليات المجتمع المدني.

وقالت المديرية ذاتها إنه "في إطار تأمين الدخول المدرسي المقبل، وفي خطورة استباقية تزامنا مع سوء الأحول الجوية التي يعرفها الإقليم، وتفاعلا مع ما نشر، تم تفقد مجموعة من المؤسسات التعليمية بدائرة بومية، خاصة وحدة أيت مرزوك التابعة لمجموعة مدارس أنمزي".

وأضافت المديرية، في بلاغها، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أنها قامت بالتنسيق مع السلطة المحلية التي تتابع عن كثب، بلجنة موسعة، الوضع المتحكم فيه، مشيرة أيضا إلى أن اللجان الإقليمية والمحلية الدائمة تتابع عن كثب ويوما بيوم وضع المؤسسات التعليمية خلال هذه الفترات المعروفة بالعواصف الرعدية، وطيلة فصل الشتاء، خاصة تلك الموجودة بالمناطق الجبلية، مع اتخاذ القرار المناسب حماية لرواد المؤسسات من التلاميذ والأطر التربوية والإدارية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Yassine Aschaffenburg الأحد 01 شتنبر 2019 - 20:38
هل الصورة تدل على مدرسة أم مقلع صخور؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - prof الأحد 01 شتنبر 2019 - 20:50
بلاغ فضفاض لازيسمن و لايغني من جوع. المديرية لم تتطرق لجوهر المشكل ألا و هو موقع المؤسسة في مجرى الوادي و ما يشكله من خطورة على التلاميذ و الطاقم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
3 - ام نزار و ريان الأحد 01 شتنبر 2019 - 20:53
ماشاء الله و الله اكبر على الإجراءات و التدابير الاحترازية لحماية الأطفال. من كترت الوضوح ما فهمت والو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - البلاغ الأحد 01 شتنبر 2019 - 21:02
البلاغ المطمئن غير ذي معنى و لا يحمل أي معلومة مفيدة يعني خاوي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.