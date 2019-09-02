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الرئيسية | جهات | عريضة لإصلاح مقطع طرقي تصل إلى عامل أزيلال

عريضة لإصلاح مقطع طرقي تصل إلى عامل أزيلال

عريضة لإصلاح مقطع طرقي تصل إلى عامل أزيلال
حميد رزقي من أزيلال
الاثنين 02 شتنبر 2019 - 08:15

راسل مواطنون من جماعة بين الويدان عامل إقليم أزيلال، قصد التدخل لإصلاح وتهيئة الطريق الرابطة بين دوار انونيشو عبر دوار آيت علي امحند ودوار تزاوط وصولا إلى إذاعة تازركونت بتراب الجماعة ذاتها.

وأوضح المشتكون، من خلال عريضة تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن الطريق ظلت غير معبدة منذ 1973، وأن الساكنة تعاني الويلات من جرائها خاصة النساء الحوامل، مشيرين إلى أن وضعيتها كانت سببا في بعض الوفيات.

وذكر أصحاب العريضة أن الساكنة في أمس الحاجة إلى هذه الطريق لقضاء أغراضها وحوائجها، ومن أجل تسهيل ولوج وسائل النقل إلى الدوار للغايات ذاتها.

سعيد ظاهير، المتحدر من المنطقة، رصد عددا من الإكراهات التي يتسبب فيها هذا المقطع الطرقي، خاصة بالنسبة إلى المرضى والحوامل، مشيرا إلى أنه خلال العيد الأضحى المنصرم فقط كاد الدوار أن يفقد امرأة بعدما تعرضت للسعة عقرب لولا تدخل أحد أفراد أسرتها التي حملها بسيارته الخاصة على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي ببني ملال.

وأضاف ظاهير، في اتصال هاتفي بهسبريس، أن عدم تهيئة هذه الطريق يُفوّت على المنطقة عدة فرص للتنمية ويتسبب في عدة مشاكل للساكنة؛ ضمنها الهدر المدرسي، وعدم الاستقرار بالدوار، وهجرة العشرات من الهكتارات المثمرة بسبب قسوة ظروف العيش.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ابو علي الاثنين 02 شتنبر 2019 - 09:04
منذو 1973 يعني هذه الطريق صنعها الاستعمار و الفضل يرجع الى فرنسا
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