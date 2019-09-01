النوحي يتفقد أضرار الفيضانات بجماعات ميدلت

محمد ايت حساين

ألحقت العاصفة الرعدية التي شهدتها عدة مناطق بإقليم ميدلت، خلال الأيام الأخيرة، أضرارا بالبنية التحتية الطرقية وخسائر فلاحية؛ وهو ما أدى إلى عزل ساكنة بعض الجماعات الترابية لساعات.

ومن أجل تفادي وقوع خسائر بشرية عقب الفيضانات والسيول التي عرفتها مناطق عدة بإقليم ميدلت، ترأس المصطفى النوحي، عامل الإقليم، خلية اليقظة الإقليمية للتتبع الفيضانات، وتمت تعبئة كل المصالح لوضع خطة عمل منسجمة لتفادي تسجيل خسائر في الأرواح البشرية.

وقام النوحي، بحضور رجال السلطة والمصالح المختصة والمنتخبين، بزيارات ميدانية، همت دوائر ميدلت وبومية وإملشيل، للوقوف على المجهودات الجبارة ومختلف التدابير الواجب اتخاذها لمواجهة التقلبات المناخية التي عرفها الإقليم.

وذكر مسؤول بإقليم ميدلت أن العامل النوحي "كان في اتصال مباشر مع الساكنة التي استحسنت هذه الزيارات، وهذا الإحساس بالمسؤولية من طرف ممثل صاحب الجلالة، وقيامه بتفقد حالة الطرق التي غمرتها المياه و إعادة فتحها أمام حركة السير".

وأضاف المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس، أن العامل كان في اتصال مباشر أيضا مع ساكنة دواوير تاغشت وأكوديم وأنمري وأنفكو وتلمي وإملشيل، لافتا إلى أن العامل أبلغ الساكنة عطف ورضا الملك. كما دعا مختلف المتدخلين ضرورة الحضور إلى جانب الساكنة في هذه الأيام، ومساعدتهم والعمل على فك العزلة الشتوية عنهم.

ومكنت هذه الزيارات التي قام بها عامل إقليم ميدلت وجميع المتدخلين، يضيف المتحدث، من الاطلاع عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، مضيفا أنه بالمناسبة "أهاب بكل المسؤولين ضرورة مضاعفة المجهودات لفك العزلة، من خلال وضع برامج تنموية وفق الحاجيات المسجلة بتنسيق مع كافة القطاعات الحكومية المعنية".