‪التشغيل يخرج معطلين إلى الاحتجاج بشوارع تزنيت‬

مصطفى البكار

خاض مجموعة من الشباب المعطلين حاملي الشواهد، عشية الأحد، وقفة احتجاجية بساحة مسجد السنة وسط تزنيت، طالبوا من خلالها بما اعتبروه "حقهم المشروع في التشغيل وولوج الوظيفة العمومية نظير شواهدهم الجامعية المتحصل عليها".

ورفع المحتجون، الذين اختاروا لمجوعتهم كاسم "شباب نكون أولا نكون"، شعارات منددة بكيفية تعاطي الجهات المسؤولة مع مطالبهم كشباب حامل للشواهد، والمتمثلة في ولوج مناصب شغل تضمن لهم حياة كريمة، أسوة بباقي الحقوق التي نص عليها الدستور، مؤكدين أنهم "مستمرون في خوض معركة التشغيل عبر محطات نضالية سيتم الإعلان عنها قريبا".

وفاء أرخاوي، طالبة مجازة وواحدة من المشاركات في هذا الشكل الاحتجاجي، قالت: "لسنا عدميين كما يقال عنا، بل الواقع والسياسات التي تنتهجها الدولة على المستوى الإقليمي بالخصوص هما ما يكرسان العدمية في أبهى تجلياتها؛ وما يؤكد الأمر هو الغياب التام لمناصب الشغل، ما يستوجب من شباب تزنيت الخروج للدفاع عن حقهم المشروع في التشغيل".

وأضافت وفاء: "هدفنا الآن كخطوات نضالية أولى هو جمع أكبر عدد من الشباب المعطل بإقليم تزنيت حتى نتمكن من إسماع صوتنا بقوة، والتعبير عن رأينا والمطالبة بحقوقنا كاملة، وعلى رأسها التشغيل"، متسائلة بحرقة: "واش هاد تزنيت ماعندهاش شباب في حاجة إلى مناصب شغل؟".