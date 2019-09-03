هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء بالمغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس حارا بعض الشيء بكل من الجنوب الشرقي وبجنوب البلاد وبالسهول الداخلية، مع تشكل سحب منخفضة عند الصباح والليل، ستكون مصحوبة بكتل ضبابية على سواحل وسهول المحيط الأطلسي والأبيض المتوسط.

وسيلاحظ مرور سحب أخرى كثيفة فوق سهول المحيط الأطلسي الممتدة ما بين آسفي والعرائش، مع نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة خلال الصباح.

وستظهر سحب غير مستقرة محملة بزخات رعدية محليا قوية ومرفوقة بهبات قوية تحت الرعد والبرد فوق مرتفعات الأطلس وسهولها الغربية، وهضاب الفوسفاط وكذلك والماس والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والسايس والريف، كما ستمتد حتى السهول الشمالية والوسطى والساحل المتوسطي.

وستتمركز سحب مدارية آتية من الجنوب بأقصى جنوب البلاد، مع نزول قطرات مطرية أو زخات رعدية محلية. عدا ذلك، ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا قوية بعض الشيء من القطاع الشمالي أو من الغرب بالأقاليم الجنوبية، ومن الشرق بمنطقة طنجة، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي أو من الشمال أحيانا بالجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية ومن القطاع الغربي، وأحيانا من الشمال بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 و18 درجة بالمرتفعات، وما بين 25 و30 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 18 و25 درجة عموما فيما تبقى من أرجاء البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 20 و28 درجة بالمرتفعات، وشمال المنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل، وما بين 28 و35 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والريف وسهول المحيط الأطلسي وكذلك في السفوح الجنوبية الشرقية والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط ووالماس، فيما ستكون ما بين 35 و42 درجة بالسايس ومنطقة سوس والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين العرائش والرباط وما بين طرفاية وبوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.