ورش "سد الحنق" يثير غضب فلاحين نواحي ميدلت

ياسين أوشن

خرج العشرات من ساكنة أيت بوعلي، اليوم الإثنين، في مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام في اتجاه دائرة بومية بإقليم ميدلت، احتجاجا، حسب زعمهم، على "التماطل الذي يعرفه سد الحنق" بمنطقة تاغوشت.

وفي هذا السياق، قال الحسناوي سعيد، أحد المشاركين في المسيرة التي عرفت حمل الأعلام الوطنية ولافتة كتب عليها مطلبهم الأساس، إن "الأشغال بالسد عرفت تماطلا لأربع سنوات، ونحن اعتمدنا على هذا السد حينما فكرنا في غرس الأشجار، والآن نعاني وتعاني ماشيتنا ونباتاتنا بسبب غياب المشروع الذي راهنا عليه كثيرا واستبشرنا به خيرا".

وأضاف الحسناوي باعتباره من ضمن المتضررين، في تصريح بهسبريس، أن "المسؤولين يكذبون علينا في كل مناسبة نُذكر فيها بمطلبنا، وكانوا يعدوننا بأن السد ستبدأ به الأشغال منذ سنوات، غير أنها وعود كاذبة لا أساس لها من الصحة، إذ كيف لسد ما أن ينجز بثلاثة عمال فقط؟ ولهذا فنحن نحمل المسؤولية للنواب البرلمانيين ورئيس جماعة أغبالو وكل من له دخل في الموضوع".

وطالب المتحدث بلقاء مع عامل إقليم ميدلت أو رئيس جهة درعة تافيلات من أجل محاولة حلحلة هذا المشكل الذي بات يشكل خطرا عليهم وعلى ماشيتهم، بحسبه، بسبب ندرة المياه، موردا أن الصنابير أيضا لا توجد بها قطرة ماء تروي ظمأ المحتجين الغاضبين جراء قلة المياه بالمنطقة، الذين تزداد معاناتهم وتتفاقم كلما نضبت الآبار وجفت.

وزاد الحسناوي قائلا إن مسيرتهم لم يرافقها أي فرد من السلطات المحلية، سواء القائد أو رئيس الدائرة أو عناصر الدرك الملكي، وأن مقصدهم دائرة بومية من أجل إيصال صوتهم إلى المسؤولين هناك، على أمل أن يصيخوا السمع لندائهم.