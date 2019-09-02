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الرئيسية | جهات | سلطات مدينة مرتيل تباشر حملة لتحرير المِلْك العام

سلطات مدينة مرتيل تباشر حملة لتحرير المِلْك العام

سلطات مدينة مرتيل تباشر حملة لتحرير المِلْك العام
جمال سماحي من تطوان
الاثنين 02 شتنبر 2019 - 19:55

باشرت السلطات المحلية بمارتيل، الاثنين، حملة تحرير المِلْك العموميّ بعدد من شوارع وأحياء المدينة، شملت الفضاءات العمومية والأرصفة المحتلة من لدن الباعة الجائلين وبعض أرباب المحلات التّجاريّة.

وحسب مصادر محلية، فإن هذه الحملة تأتي في سياق الاستجابة لشكايات تقدّم بها عدد من سكان المدينة، خاصة على مستوى حيّ ميرامار وحي أحريق، متّهمين فيها الباعة بعرقلة حركة المرور، عبر احتلال الممرّات وقطع الطّريق عليهم لولوج منازلهم.

وكانت السّلطة المحلية بمارتيل قد باشرت، مع بداية موسم الصيف، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بالمدينة شملت الممر الساحلي "الكورنيش" وعددا من الشوارع الرّئيسيّة؛ غير أنّ ظاهرة احتلال الملك العام عادت للظهور بأهم شوارع المدينة، مع توافد عدد كبير من السياح عليها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - حسن الاثنين 02 شتنبر 2019 - 20:37
التحرير يكون مرة واحدة وتحرير الملك العمومي اصبح ضمن التظاهرات الثقافية والموسمية إذ نلاحظ تحرير الملك العام في نفس المدينة ثلاثة أو أربعة مرات في السنة.
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2 - حسن كناني الاثنين 02 شتنبر 2019 - 20:41
انها ظاهرة ...عمت هذه السنة جل مدن الشمال.
مارتيل ..المضيق...الفنيدق....والله عيب وعار هذا الجيش العرمرم...من الباعة المتجولين....انهم ليس ليس بالجائلين انهم الباعة المستعمرين لكل شوارع وازقة هذه المدن...وحتى كل الارصفة....لايمكنك المرور
ماشيا...وبالاحرى راكبا....اما ان اردت ركن سيارتك يجب ان تتجول جل اطراف المدينة ....اقول اطراف المدينة وبالكاد تجد مكان....بعيد لركنها وعند العودة الى سيارتك ربما تتوه عن مكان ركنها ان لم تعينها بعلامة مميزة في المكان....
والله يجب على السلطات المحلية اتخاذ التدابير الازمة بداية من اواخر شهر يونيو....juin....m حتى اواخر شهر....سبتمبر من كل سنة ...وفي ايام السبت والاحد من كل اسبوع...وفي ايام العطل السنوية.....
صونا لا كرامة زائري مدن الشمال....من اصيلا الى المضيق....
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3 - عباس الكاعي الاثنين 02 شتنبر 2019 - 20:41
الحملة تاتي الا بعد شكايات المواطنين .اما السلطات المحلية ليس لها اي دور . والله العظيم .ولا اخفيكم سرا .ان الاجانب يضحكون علينا عندما يشاهدون الأرصفة محتلة من طرف المقاهي و المارة معارضة حياتهم للخطر من طرف السيارات التي تسير جنبا إلى جنب مع الاطفال والعجزة .انهم لم يشاهدون هذا المنظر الغريب الا في المغرب .ولقد صدق من قال :ما دمت في المغرب فلا تستغرب .
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4 - الحمد لله الاثنين 02 شتنبر 2019 - 20:41
جميع المدن و الاقليم تتحرك لتحرير الملك العمومي باستتناء اقليم النواصر دار بوعزة خاصة الامال اارصيف مستغل من طرف المقاهي و حراس الدراجات بالاضافة الى المتلاشيات الخبر اليابس الدي بجمه كل انواع الحشرات و الطوبات و لا من يحرك ساكنا اطفالنا مهددين
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5 - يوسف الاثنين 02 شتنبر 2019 - 20:47
تم ذلك بعد انتهاء موسم الإصطياف وبعد أن قام هؤلاء المحتلون بالقيام بكل ما يمكن لإقلاق راحة المصطافين وابتزازهم باحتلال أفضل الأماكن بالشاطئ وفرض مبالغ تتراوح بين 60 و 100 درهم على المصطافين من أجل مظل مهترئ وكرسي متسخ أكل الدهر عليه وشرب... ماذا سنقول!!
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6 - مواطن الاثنين 02 شتنبر 2019 - 20:54
الأحرى أن نقول بأن السلطات تساعد مستغلين الملك العمومي بنقل معداتهم بعد أن إستغلوا الملك العمومي خلال الصيف و نهبوا أموال المصطفين الدين كانوا ملزمين بأداء أثمنة خيالية بدون مراقبة
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7 - علال الاثنين 02 شتنبر 2019 - 21:00
ايوا تشوفوا الشارع والممر الرئيسي المسمى طريق الغرب في حي سي لخضر بمدينة وجدة ليس الباعة الجائلين بل السيارات المركونة والواقفة فوضويا ولا من يحرك ساكنا
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8 - قدور اامقهور الاثنين 02 شتنبر 2019 - 21:11
ليست هناك جدية صارمة في تحرير الأرصفة .بل هناك تواطؤ وتمثيل مفضوح فقط لمن يعطي اكثر . والكل يعرف هذا .المواطن يعاني و يتفرج وليست لديه حيلة .وشكرا علي هذه المسرحية التي تقوم بادوارها السلطات المحلية.تحت رعاية وزارة الداخلية .
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