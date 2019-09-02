سلطات مدينة مرتيل تباشر حملة لتحرير المِلْك العام

جمال سماحي من تطوان

باشرت السلطات المحلية بمارتيل، الاثنين، حملة تحرير المِلْك العموميّ بعدد من شوارع وأحياء المدينة، شملت الفضاءات العمومية والأرصفة المحتلة من لدن الباعة الجائلين وبعض أرباب المحلات التّجاريّة.

وحسب مصادر محلية، فإن هذه الحملة تأتي في سياق الاستجابة لشكايات تقدّم بها عدد من سكان المدينة، خاصة على مستوى حيّ ميرامار وحي أحريق، متّهمين فيها الباعة بعرقلة حركة المرور، عبر احتلال الممرّات وقطع الطّريق عليهم لولوج منازلهم.

وكانت السّلطة المحلية بمارتيل قد باشرت، مع بداية موسم الصيف، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بالمدينة شملت الممر الساحلي "الكورنيش" وعددا من الشوارع الرّئيسيّة؛ غير أنّ ظاهرة احتلال الملك العام عادت للظهور بأهم شوارع المدينة، مع توافد عدد كبير من السياح عليها.