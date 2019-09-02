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كُتّاب وآراء
سلطات مدينة مرتيل تباشر حملة لتحرير المِلْك العام
باشرت السلطات المحلية بمارتيل، الاثنين، حملة تحرير المِلْك العموميّ بعدد من شوارع وأحياء المدينة، شملت الفضاءات العمومية والأرصفة المحتلة من لدن الباعة الجائلين وبعض أرباب المحلات التّجاريّة.
وحسب مصادر محلية، فإن هذه الحملة تأتي في سياق الاستجابة لشكايات تقدّم بها عدد من سكان المدينة، خاصة على مستوى حيّ ميرامار وحي أحريق، متّهمين فيها الباعة بعرقلة حركة المرور، عبر احتلال الممرّات وقطع الطّريق عليهم لولوج منازلهم.
وكانت السّلطة المحلية بمارتيل قد باشرت، مع بداية موسم الصيف، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بالمدينة شملت الممر الساحلي "الكورنيش" وعددا من الشوارع الرّئيسيّة؛ غير أنّ ظاهرة احتلال الملك العام عادت للظهور بأهم شوارع المدينة، مع توافد عدد كبير من السياح عليها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
مارتيل ..المضيق...الفنيدق....والله عيب وعار هذا الجيش العرمرم...من الباعة المتجولين....انهم ليس ليس بالجائلين انهم الباعة المستعمرين لكل شوارع وازقة هذه المدن...وحتى كل الارصفة....لايمكنك المرور
ماشيا...وبالاحرى راكبا....اما ان اردت ركن سيارتك يجب ان تتجول جل اطراف المدينة ....اقول اطراف المدينة وبالكاد تجد مكان....بعيد لركنها وعند العودة الى سيارتك ربما تتوه عن مكان ركنها ان لم تعينها بعلامة مميزة في المكان....
والله يجب على السلطات المحلية اتخاذ التدابير الازمة بداية من اواخر شهر يونيو....juin....m حتى اواخر شهر....سبتمبر من كل سنة ...وفي ايام السبت والاحد من كل اسبوع...وفي ايام العطل السنوية.....
صونا لا كرامة زائري مدن الشمال....من اصيلا الى المضيق....