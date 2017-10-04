رئيس جهة الرباط يقترح حلولا لمواجهة الفيضانات

هسبريس من الرباط

دعا عبد الصمد سكال، رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، إلى العمل بسرعة، على المستوى الدولي، لتفعيل الالتزام بكل الاتفاقات ذات الصلة بموضوع الحد من الاحتباس الحراري.

كما طالب سكال، عبر تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بمراجعة كل الدراسات حول الارتفاعات القياسية لمياه الأنهار والوديان من قبل وكالات الأحواض المائية بما يستحضر المعطيات المستجدة، لمواجهة عنف الفيضانات وضخامة السيول المحملة بالصخور الكبيرة والأتربة التي سببتها الأمطار العاصفية بوادي أومليل بإقليم الحوز.

وشدد رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، الذي يشغل منصب رئيس منظمة الجهات المتحدة، على استعجالية مراجعة عاجلة لكل وثائق التعمير المتعلقة بالمناطق المحاذية لمجاري المياه للتأكد من أن كل المناطق المهددة غير مفتوحة للتعمير، داعيا إلى تحديد كل المناطق المهددة وكذا تحديد الإجراءات اللازمة والممكنة لحمايتها وتطوير برامج التدخل للتعامل مع مختلف الحالات الخطرة والحرجة الممكن حدوثها واتخاذ الصرامة في تطبيق قواعد التعمير ومنع البناء في المناطق الممنوع فيها.

سكال أكد أيضا على ضرورة وضع برامج تحسيسية للساكنة حول الإجراءات الواجب القيام بها في حالات السيول الجارفة الخطر بشكل علم، موضحا أن "مجمل الفيديوهات المنشورة للكوارث التي وقعت مؤخرا تبين أن عددا من المواطنين يتعاملون بتهور واضح مع هذه الظواهر ويعرضون حياتهم للخطر بالبقاء في المناطق المهددة، إما لأخذ صور وفيديوهات أو مشاهدة السيول".