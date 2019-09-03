منتخبو البيضاء يرفضون تقييما سطحيا للمشاريع

هسبريس - عبد الإله شبل

لم يتمكن مكتب مجلس مدينة الدار البيضاء رغم الأغلبية التي يتوفر عليها من عقد اجتماع مشترك للجان الدائمة، حول التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة، إذ رفض منتخبون عقده بسبب طريقة تعامل المكتب مع الأعضاء.

وفِي وقت كان مرتقبا عقد اللقاء مساء الإثنين، لمناقشة التقرير والمشاريع التي سبق تسطيرها والتصويت عليها في برنامج عمل الجماعة، اعترض أعضاء من المعارضة على ذلك، منهم رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بالنيابة، كريم كلايبي، الذي دعا مكتب المجلس إلى عدم "التفلية" على المنتخبين والبيضاويين.

وقال المتحدث نفسه، في هذا اللقاء الذي عرف حضور مدراء شركات التنمية المحلية الذين يشرفون على غالبية المشاريع بالعاصمة الاقتصادية: "من غير المنطقي والمقبول أن يتم منحنا التقرير ساعة قبل الاجتماع، وتطلب منا مناقشته وتقييم عمل الجماعة بخصوص مشاريع كبرى في دقائق"، ما اضطر المجلس بعد إلحاح منتخبين من حزب الاستقلال إلى تأجيل المناقشة وتقييم المشاريع.

وحسب التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل جماعة الدار البيضاء للفترة المتراوحة بين 17 ماي 2018 والفترة نفسها من السنة الجارية، الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس، فإن بعض المشاريع يؤكد المجلس نهاية الأشغال بها وكونها صارت جاهزة، بينما مشاريع أخرى لازالت متعثرة.

وتحدثت الجماعة ضمن محور تثمين وتجديد إطار العيش عن نهاية الأشغال في مشروع إعادة تأهيل حديقة الجامعة العربية، ومشروع بناء منشأة لحماية المدينة من فيضانات وادي بوسكورة، وكذا تهيئة كورنيش العنق، وكورنيش عين الذياب.

مقابل ذلك، فإن مجموعة من المشاريع لازالت متعثرة ولَم تنته الأشغال بها بعد، إذ إن برنامج تعميم الولوجيات بالمرافق الجماعية والطرقات لم تتحقق سوى 40 بالمائة منه، وكذا مشروع ممرات الراجلين، ومشروع إحداث مراحيض عمومية متنقلة، وغيرها من المشاريع في عدة محاور لم تنته بها الأشغال بعد.

وحسب الجماعة فإن عملية التقييم السنوي لبرنامج عمل الجماعة تأتي "في سياق ثقة جديدة لتدبير الشأن العام، والتي كرسها دستور المملكة من خلال إرساء مجموعة من المبادئ الأساسية للحكامة الجيدة في ممارسة الجماعات الترابية للصلاحيات والمهام الموكولة إليها، لاسيما في مجال إعداد وبلورة وتقييم السياسات العمومية المحلية".

ويهدف هذا التقييم إلى معرفة مستوى الإنجاز من خلال الاطلاع على حصيلة المنجزات، وكذا دراسة المعطيات المتعلقة بعملية التنفيذ من حيث احترامها للمحددات الرئيسيّة لتنفيذ المشاريع في ما يتعلق بالآجال، والكلفة والتزام الشركاء، والعمل على تقديم حلول في حالة وجود أي اختلالات قد تعتري عملية التنفيذ.