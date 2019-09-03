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كُتّاب وآراء
"الإقصاء" يدفع طلبة إلى الاعتصام بإقليم الرشيدية
اعتصم طلبة من جماعة أغبالو نكردوس، الإثنين، داخل مقر القيادة، للمطالبة بالاستفادة من منحة دعم التنقل، أسوة بمعظم الجماعات التابعة لإقليم الرشيدية بجهة درعة تافيلالت.
أيوب، طالب جامعي بكلية الحقوق في الرشيدية، وأحد المعتصمين، قال في هذا الصدد: "اعتصام اليوم ليس وليد اللحظة، بل سبق لنا أن قدمنا طلبات للقائد ولرئيس الجماعة بغية الاستفادة، إلا أنه لا جديد في الموضوع إلى حدود الساعة، ولهذا اعتصمنا بعدما تم استثناؤنا من الاستفادة دون معرفة سبب هذا الإقصاء".
وأضاف الطالب الجامعي نفسه في اتصال هاتفي بهسبريس: "وقت الاعتصام لم يكن القائد في المقر، لأنه في إجازة حسب أحد "المخازنية"، ولهذا اكتفينا اليوم بثلاث ساعات من الاعتصام، عسى أن يتحقق مطلبنا، الهادف إلى الدعم من أجل التنقل إلى الجامعات، سواء بالرشيدية أو مكناس لاستكمال تعليمنا العالي".
وبخصوص التفكير في خطوات تصعيدية مستقبلا، تابع المصدر نفسه بأن "الطلبة المعنيين بالإقصاء من المنحة هم من سيقررون الخطوات النضالية المقبلة"، وزاد: "سننتظر الدورة المقبلة، لنرى هل صادق المنتخبون على النقطة المتعلقة بالمنحة أم لا، ونأمل أن يتحقق مطلبنا، نظرا إلى ظروفنا الاجتماعية وبُعد مقرات سكنانا عن الجامعات".