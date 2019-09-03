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الرئيسية | جهات | عامل إقليم ميدلت يزور "شابّا معاقا" ويتفقد طرقا

عامل إقليم ميدلت يزور "شابّا معاقا" ويتفقد طرقا

عامل إقليم ميدلت يزور "شابّا معاقا" ويتفقد طرقا
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 00:45

قام المصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت، الإثنين، بزيارة الشاب إبراهيم أحرفوف بمنزل أسرته بقصر تازممارات بدائرة الريش، للاطمئنان على حالته الصحية، بعد أن تدخل شهر ماي الماضي لدى إدارة المركب الاستشفائي الجامعي بفاس من أجل استقباله وإجراء عملية جراحية له لاستئصال ورم سرطاني على مستوى العين.

العملية المذكورة أشرف عليها طاقم طبي متعدد التخصصات بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، لفائدة الشاب إبراهيم الذي يعاني من إعاقة.

كما أشرف العامل بالمناسبة نفسها على تفقد حالة الطرق بمنطقة كرامة، ضواحي الريش، والتي تضررت بفعل التساقطات المطرية الأخيرة، وسيول وادي كير.

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