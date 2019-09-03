التساقطات تكشف ضعف شبكة تصريف المياه بأزيلال

حميد رزقي من أزيلال

كشفت التساقطات المطرية التي عرفتها مدينة أزيلال، بداية الأسبوع الجاري، هشاشة البنية التحتية، خاصة على مستوى الصرف الصحي، حيث عجزت البالوعات والمجاري عن تصريف السيول ببعض الأحياء، ما أدى إلى اقتحام المياه بيوت العديد من الأسر.

مياه الأمطار غمرت عدّة شوارع وأزقة بالمدينة، وحولت حياة بعض الأسر بعد غروب الشمس إلى جحيم، حيث قضى البعض منها ساعات طوال في تجفيف مياه الصرف الصحي.

وحمّل ناشط مدني وإعلامي المسؤولية للمدبّرين في مدينة أزيلال وشركة الصرف الصحي، قائلا: "لن أقبل أن أدفع فاتورات الماء والكهرباء والصرف الصحي وأجد أغراضي قد غرقت في الفيضانات ومياه الصرف الصحي (...) إن المسؤولين يتنقلون بين فنادق 5 نجوم بضرائبنا، ونحن نعاني الويلات كلما مرت سحابة من السماء. من اليوم لن أدفع أية فاتورة إلى أن أتأكد ما إذا كنا نحن نسكن فعلا في البيت أم الشارع"، وفق تعبيره.

وكشفت مصادر متطابقة لهسبريس أن مجموعة من المناطق الجبلية بإقليم أزيلال عاشت يوم أمس على وقع عواصف رعدية مصحوبة بأمطار قوية، زرعت الرعب في نفوس الساكنة، خاصة الأطفال الذين تأثروا بوقع أصواتها المدوية.

وكان إقليم أزيلال قد عرف يومي الأحد والإثنين الماضيين عواصف رعدية قوية جدا ضربت مدن أزيلال ودمنات وآيت بولي ومناطق أخرى، وخلقت رعبا في نفوس السكان الذين لم ينسوا بعد فاجعة ملعب الجنوب.