24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3006:5913:3217:0319:5521:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. مديرية الضرائب توفّر خدمة رقمية لبائعي المركبات (5.00)

  2. تدابير جديدة تسد الفراغ القانوني لتجارة الأحجار النيزكية في المغرب (5.00)

  3. فريق طبّي مغربي يستأصل وَرَمًا ضخما في كِلية بعد عملية "معقّدة"‬ (5.00)

  4. مصدر أمني: هذه حقيقة "عصابة الرعب" بشوارع سلا (5.00)

  5. دفاع منعشين عقاريين يطلب إدانة "مول 17 مليار" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | زخات رعدية قوية اليوم الثلاثاء بمناطق في المملكة

زخات رعدية قوية اليوم الثلاثاء بمناطق في المملكة

زخات رعدية قوية اليوم الثلاثاء بمناطق في المملكة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 12:25

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية محليا قوية، اليوم الثلاثاء من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة الحادية عشر ليلا، وذلك بعدد من أقاليم المملكة.

وأوردت نشرة خاصة أن هذه الزخات الرعدية ستهم أقاليم أزيلال وبني ملال وبولمان، والرشيدية وفگيگ وگرسيف، وميدلت وتاوريرت وتاز وتنغير، ويمكن أن تكون مصحوبة محليا بالبرَد ورياح عاصفية.

المديرية قالت إن حالة الطقس هاته ستستمر غدا الأربعاء، مع احتمال هطول زخات رعدية محليا قوية في مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والسفوح الجنوبية الشرقية والشرق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.