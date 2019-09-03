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زخات رعدية قوية اليوم الثلاثاء بمناطق في المملكة
الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 12:25
أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية محليا قوية، اليوم الثلاثاء من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة الحادية عشر ليلا، وذلك بعدد من أقاليم المملكة.
وأوردت نشرة خاصة أن هذه الزخات الرعدية ستهم أقاليم أزيلال وبني ملال وبولمان، والرشيدية وفگيگ وگرسيف، وميدلت وتاوريرت وتاز وتنغير، ويمكن أن تكون مصحوبة محليا بالبرَد ورياح عاصفية.
المديرية قالت إن حالة الطقس هاته ستستمر غدا الأربعاء، مع احتمال هطول زخات رعدية محليا قوية في مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والسفوح الجنوبية الشرقية والشرق.