"واد تاغوشت" يقض مضجع سكان تونفيت والنواحي

ياسين أوشن

يبدو أن الوديان باتت تشكل تحديا حقيقيا لساكنة المناطق الجبلية والأطلسية؛ فمع كل تساقطات مطرية أو عواصف رعدية تكثر النداءات العاجلة من أجل تعزيز البينة التحتية وتقويتها، عبر توفير قناطر تيسر مأمورية مستعملي الطريق في مختلف الفصول، ولا أدل على ذلك من "واد تاغوشت" بالجماعة الترابية تونفيت إقليم ميدلت، الذي يكون سببا مباشرا في عزلة الساكنة، ويحاصرها لساعات تكون كافية لنقل مريض إلى المستشفى لإنقاذ حياته أو حامل لوضع جنينها.

وفي هذا الإطار، انتشر شريط فيديو يوثق لحظة ارتفاع منسوب مياه الوادي، ما أفضى إلى توقف السيارات والراجلين على حد سواء، منتظرين انخفاضه ليتمكنوا من بلوغ مقاصدهم والعبور إلى وجهاتهم لقضاء أغراضهم اليومية، مع تصريح لمحمد وسرغين، نائب رئيس جمعية سكان جبال العالم فرع ميدلت، بأن لهذا الوادي مع الساكنة "ذكريات سيئة، وستبقى وصمة عار على جبين الدولة المغربية، ابتداءً بالسلطات المحلية ثم الإقليمية وكذا الجهوية إلى جانب الوطنية".

وتابع وسرغين في الشريط نفسه، الذي انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كالنار في الهشيم، أن "الجميع يعاني مع هذا الوادي"، مذكرا "بوفاة رضيع كان يعاني نقص الأوكسجين جراء انقطاع الطريق بفعل حمولة الوادي، وهذا مظهر من مظاهر التهميش الذي تعيش على إيقاعه المناطق الجبلية".

وفي تصريح لنائب رئيس جمعية سكان جبال العالم، قال موضحا لهسبريس أكثر: "كل مرة يتسبب الوادي المعلوم في محاصرة ساكنة تونفيت وضواحيها وجعلها معزولة عن الخدمات الأساسية. وفي مثل هكذا ظروف يعم الرعب جميع أفراد الساكنة خشية المرض أو أوجاع الحمل؛ إذ يجعل هذا الوادي الكل ينتظر على جنبات الطريق لساعات طوال حتى يتسنى لهم المرور بسلام".

وأضاف وسرغين في التصريح نفسه أن "هذه الحالة ما هي إلا صورة مصغرة لما تعيشه جل المناطق الجبلية بالمغرب من كوارث ومآس ومعاناة وفقر وتهميش، نتيجة سياسات عمومية غير ملائمة لهذه المناطق، رغم توفرها على ثروات طبيعية جد هائلة، ورغم أن الجبل في تاريخ المغرب لعب أدوارا هامة".

واستطرد المتحدث نفسه قائلا إن "هذه الساكنة التي يفوق تعدادها 7 ملايين نسمة وتنتشر على مساحة تقدر بأزيد من 26 في المائة من مساحة التراب الوطني، تستحق أن تعيش في كرامة، وأن تستفيد من ثرواتها لإنصافها، واستدراك التهميش الذي طالها لسنين طويلة، تخفيفا للاختلالات المجالية التي يعرفها المغرب".

من جهته، قال موحى شكيري، رئيس جماعة تونفيت، في اتصال هاتفي بهسبريس، إن مشروع القنطرة مبرمج، مشيرا إلى أن الدراسة الخاصة به انتهت أواخر سنة 2018، موردا أن حالة الطرقات من مهام وزارة التجهيز وليس من اختصاص الجماعة.

وقد أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية محليا قوية، الثلاثاء من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة الحادية عشر ليلا، بعدد من أقاليم المملكة.

وأوردت نشرة خاصة أن هذه الزخات الرعدية ستهم أقاليم أزيلال وبني ملال وبولمان والرشيدية وفگيگ وگرسيف وميدلت وتاوريرت وتازة وتنغير، ويمكن أن تكون مصحوبة محليا بالبرَد ورياح عاصفية.

وأكدت المديرية أن حالة الطقس هاته ستستمر غدا الأربعاء، مع احتمال هطول زخات رعدية محليا قوية في مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والسفوح الجنوبية الشرقية والشرق.