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الرئيسية | جهات | سلطات سبتة تفتح "تاراخال 2" بعد قرار الإغلاق

سلطات سبتة تفتح "تاراخال 2" بعد قرار الإغلاق

سلطات سبتة تفتح "تاراخال 2" بعد قرار الإغلاق
جمال سماحي من تطوان
الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 17:28

أعادت سلطات سبتة المحتلة، اليوم الثلاثاء، فتح معبر "تاراخال 2" أمام أنشطة نقل البضائع، بعدما أعلنت في وقت سابق إغلاقه إلى أجل غير محدد بمبرر استكمال أشغال تهيئته وإصلاحه.

وذكرت مصادر إعلامية محلية أن المعبر سالف الذكر فتح في وجه ممتهني التهريب المعيشي، بعد إغلاق دام أكثر من شهر، دون السماح بعبور السيارات، نظرا لعدم اكتمال أشغال الصيانة.

وأضافت المصادر ذاتها أن ما يقارب أربعة آلاف شخص من ممتهني التهريب المعيشي تمكنوا، منذ أولى ساعات صباح اليوم، من عبور المعبر.

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