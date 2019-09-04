تجار يستنكرون الصمت أمام "السيبة" ببني ملال

حميد رزقي من بني ملال

كشفت جمعية الأمل الجديد لتجار بني ملال عن عدم وجود إرادة حقيقية لإنقاذ بني ملال من تغول السيبة، على الرغم من أن السيل وصل الزبى، في ظل ما أسمته بـ"غياب سلطة القانون والتطبيع مع الفوضى".

وأشارت الجمعية ذاتها، من خلال بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، إلى أن السلطة والمجلس الجماعي ببني ملال يسعيان إلى حل مشاكلهما بعدما أصابها الشلل على حساب التجار ويضحون بقطاع منظم لتحيا الفوضى.

واستنكرت جمعية الأمل الجديد صمت رجال السلطة أمام ما آل إليه الوضع بالمدينة، معتبرة "الصمت" شرعنة للمحظور، حيث تباع السلع المهربة أمام المقاطعة الخامسة وعلى طول شارع الحنصالي في منظر لن تجده – حسبها- في أصغر القرى، ناهيك عن عاصمة الجهة التي صُرفت عليها الملايير في مشروع تهيئة المدينة القديمة.

وأدانت الجمعية ذاتها، من خلال بيانها، ما اعتبرته محاولة لخداع الرأي العام، بالدعوة الخجولة التي وجهت إلى المستفيدين للالتحاق بمحلاتهم وعدم أخذ الأمر محمل الجد بتطبيق القانون وفتح تحقيق في الملف، مسجلة استغرابها من الحصار المضروب على تجار المحلات، حيث لا سير ولا جولان ولا سيارات إسعاف أو مطافئ قد تصل إلى المحلات التجارية.

وأوضحت الهيئة المدنية ذاتها أنها لمست حجم إفلاس المسؤولين من خلال التخبط والعجز غير المفهومين، وعبر سياستهم التي وصفتها بـ"البئيسة" في تذمير التجارة والتجار. كما كشفت عن استغرابها من دعوة والي جهة بني ملال خنيفرة إلى رجال السلطة للبحث عن بدائل للباعة الجائلين، على الرغم من توزيع زهاء 700 محل تجاري.

وأعلنت أنه لا جدوى من الجهوية المتقدمة أمام تجاهل المسؤولين المحليين لمعاناة ومطالب التجار، الذين وصلوا إلى الطريق المسدود، بعدما استباحت أرزاقهم، وامتدت يد الدولة إلى جيوبهم (الضرائب)، ولم يتبق لهم إلا الإفلاس في دولة الحق والقانون.

كما أوضحت أنه لا خيار أمام التجار في ظل الوضع القائم، غير المواجهة المسؤولة في وجه كل من يغامر بمستقبلهم، وغير التصدي لتجار الذمم الذين يقتاتون من الفتن ويستغلون الأزمات ليعيثوا في الأرض فسادا بمباركة "سلطة صامتة".