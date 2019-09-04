النقل الجوي يبوئ الداخلة المرتبة التاسعة وطنيا

هسبريس من الرباط

ارتفعت، خلال شهر يوليوز الفارط، حركية النقل الجوي على مستوى مطار الداخلة لتبلغ نسبة 35,90 في المائة، مقارنة من الفترة نفسها من السنة المنصرمة.

وأفاد بلاغ للمكتب الوطني للمطارات بأن عدد المسافرين الذين استعملوا المطار، خلال شهر يوليوز الماضي، بلغ 23 ألفا و907 مسافرين، مقابل 17 ألفا و591 مسافرا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

كما احتفظ المطار، وفق المصدر ذاتها، بنسبة 1% من مجموع الملاحة الجوية المسجلة في الفترة نفسها في جموع مطارات المملكة، ظافرا بالمرتبة التاسعة على الصعيد الوطني.

وأضاف المكتب الوطني للمطارات أن 146 ألفا و319 مسافرا استعملوا مطار الداخلة خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2019، مقابل 110 آلاف و73 مسافرا سنة من قبل؛ وهو ما يشكل ارتفاعا بنسبة 32,93 في المائة.

يذكر أن مطارات المملكة سجلت، خلال يوليوز المنصرم، حركية تجارية بلغت مليونين و394 ألفا و773 مسافرا، مقابل مليونين و96 ألفا و225 خلال يوليوز من سنة 2018؛ وهو ما يشكل ارتفاعا بنسبة 14,24 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2018.